دور بارز للهجرة ومعدلات خلق فرص العمل في قرار خفض الفائدة

عندما سئل عن المستوى الحالي لخلق الوظائف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد خفض أسعار الفائدة، قال رئيس البنك جيروم باول: الأمر يعتمد على التدفقات الوافدة، فإذا كان لديك ملايين الأشخاص ينضمون إلى قوة العمل، وكنت تخلق 100 ألف وظيفة، فسوف ترى ارتفاع البطالة.

يعتمد الأمر حقاً على الاتجاه الكامن للأشخاص القادمين إلى البلاد. نحن ندرك أنه كان هناك تدفق كبير من المهاجرين القادمين عبر الحدود، وكان هذا أحد الأشياء التي سمحت بارتفاع معدل البطالة.

باول محق هنا إلى حد كبير، حيث إنه إذا نمت قوة العمل بسبب ارتفاع الهجرة، ولم يكن هناك زيادة متناسبة في التوظيف، فإن البطالة ترتفع.

لكن الإجابة غير دقيقة، إذ من الصعب قياس الهجرة. فالهجرة غير الشرعية، بطبيعتها، ليست موثقة جيداً. لا تشمل مسوحات أصحاب العمل والأسر المستخدمة لقياس قوة العمل حالة الهجرة. وهذا الأمر يجعل من الصعب على بنك الاحتياطي الفيدرالي، وعلى الجميع، قياس تأثير الهجرة على سوق العمل.

ومما لا شك فيه، فإن الهجرة إلى الولايات المتحدة كانت مرتفعة تاريخياً في السنوات الأخيرة. ففي عام 2019، قدر مكتب الميزانية في الكونجرس أن عدد المهاجرين الجدد سيصل إلى مليون مهاجر في عام 2023. وفي عام 2023، قام بتعديل هذا الرقم إلى 3.3 ملايين.

وكان التغيير مدفوعاً إلى حد كبير بزيادة في أعداد المهاجرين الذين لا يتمتعون بوضع العمال القانوني، ولكن أيضاً من زيادة أعداد طالبي اللجوء واللاجئين الذين حصلوا على تصاريح عمل أثناء انتظارهم جلسات المحكمة.

وقد أدى هذا الارتفاع إلى زيادة كبيرة في قوة العمل في الولايات المتحدة، وهو ما أشار إليه باول. ولكن المهاجرين الجدد يعملون أيضاً ويتم إدراجهم في مسوحات التوظيف. لذا فإن الهجرة تؤثر على كل من البسط والمقام في معادلة معدل البطالة.

وتشير بعض التقديرات إلى أن ارتفاع معدلات البطالة بين السكان المهاجرين يزيد من معدل البطالة الإجمالي، ولكن ((هذه التأثيرات متواضعة إلى حد كبير، نظراً لحجم القوة العاملة، ومن المرجح أن يزيد معدل البطالة بنسبة لا تتجاوز نصف العشر))، حسبما أشارت ويندي إيدلبيرج من مؤسسة بروكينجز، التي كانت تعمل سابقاً في بنك الاحتياطي الفيدرالي ومكتب الميزانية في الكونجرس.

وتجعل الهجرة من الصعب بشكل خاص تقدير مستوى التعادل لنمو الوظائف، أي عدد الوظائف التي يحتاج الاقتصاد الأمريكي إلى خلقها كل شهر لتجنب ارتفاع معدلات البطالة.

وقبل الجائحة، كانت توقعات السكان الصادرة عن مكتب الميزانية في الكونجرس ومكتب إحصاءات العمل وإدارة الضمان الاجتماعي تشير إلى نمو الوظائف عند مستوى التعادل كان بحدود 100 ألف وظيفة. لكن مع زيادة الهجرة ونمو القوى العاملة، اقترب هذا الرقم من 230 ألف وظيفة، وفقاً لتقديرات معهد بروكينجز.

وهذا له آثار وتداعيات عدة. ففي عام 2023، كان الناس يفترضون أن سوق العمل كانت محمومة، مع إضافة 251 ألف وظيفة جديدة في المتوسط شهرياً.

وربما كان هذا القلق مبالغاً فيه، نظراً لارتفاع معدلات الهجرة. ولكن هذا يعني أيضاً أن سوق العمل الحالية، التي أضافت 89 ألف وظيفة في أغسطس و104 آلاف وظيفة في يوليو، قد تكون أسوأ كثيراً مما تبدو عليه. وربما يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي متيقظاً لهذا، وقد يساعد ذلك في تفسير قرار خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وكان ارتفاع معدلات الهجرة أيضاً أحد الأسباب التي جعلت بنك الاحتياطي الفيدرالي قادراً على إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف. ومع وجود المزيد من العمال في اقتصاد متصاعد، تمكنت الشركات من الاستمرار في تلبية الطلب المرتفع.

وكانت قادرة على القيام بذلك دون زيادة المنافسة على العمالة، وهو ما كان ليزيد من تضخم الأجور. ووفقاً لكلاوديا سام من شركة نيو سينتشري أدفايزرز، فإن ارتفاع معدلات الهجرة يمثل مشكلة، لكنه في النهاية ((مشكلة جيدة)):

لقد عانينا من نقص العمالة في السنوات الأخيرة، فضلاً عن شيخوخة السكان. لذلك، كان المهاجرون مهمين للغاية في هذه الدورة، وقد ساعدوا ((الاحتياطي الفيدرالي)) في خفض التضخم دون التسبب في الركود.

وقد يكون هذا هو السبب أيضاً وراء ارتفاع معدلات البطالة مع غياب الركود، وذلك لأن المهاجرين الجدد لا يزيدون من قوة العمل فحسب، بل إنهم يزيدون أيضاً من الطلب الكلي على السلع والخدمات.

ويقول ديفيد دويل من مجموعة ماكواري: أعتقد أننا نمر بفترة فريدة، فقد شهدنا ارتفاعاً أكبر في معدل البطالة مقارنة بما قد يحدث عادة في حالة الركود. وعندما يرتفع معدل البطالة، مع انخفاض نمو قوة العمل وانخفاض الهجرة.

فإن هذا يشير إلى أننا نعاني من تسريح العمالة ونتجه نحو الركود. لكن عندما يصاحب ((ارتفاع معدل البطالة)) نمو قوي في قوة العمل، فإن هذا يعني أن الاقتصاد لا يزال قادراً على التوسع.

وتشير البيانات الأخيرة الصادرة عن الجمارك وحماية الحدود في الولايات المتحدة إلى أن مستوى الهجرة بدأ في الانخفاض، ولكن تظل الحقيقة تشير إلى أننا ربما نكون بعيدين كثيراً عن مستوى نمو الوظائف الذي يعادل التعادل.

وإذا لم يرتفع معدل خلق الوظائف في الأشهر المقبلة، فقد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة مما يتوقعه حالياً، أو التسامح مع معدل بطالة أعلى مما كان عليه في الماضي.