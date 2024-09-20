ممثل أولى الجنوبية: بطء هدم شقق مدينة عيسى بسبب انتظار الأسر للوحدات السكنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قال ممثل الدائرة الأولى بمجلس بلدي الجنوبية عبدالله دراج إن العمل على هدم شقق عمارات مجمع 801 بطيء جدا بسبب عدم الإخلاء من قبل الأسر القاطنة التي تنتظر دورها في الحصول على الوحدات الإسكانية.
وأضاف تم هدم عمارتين فقط وبقي الكثير منها تنتظر الدور في الهدم فيما العمارات القديمة الأخرى باتت تشكل خطرا على الأهالي القريبة بيوتهم منها في ذات المجمع.
وأوضح ان بعض الأسر القاطنة في العمارات القديمة بمجمع 813 تم نقلهم إلى العمارات الحالية في مجمع 801 إلى حين تحسين أوضاعهم في السكن الجديد واستشف من المواطنين الذين يسكنون منذ فترة من الزمن في مجمع 813 أنهم يفضّلون السكن في الوحدات الإسكانية بدلا من الشقق ولسان حالهم، انتظرنا كثيرا بالعيش في الشقق من أجل الحصول على وحدة سكنية فمن غير المعقول أن ننتقل إلى شقق أخرى بعد هذا الانتظار، مشيرا إلى انه يتلقى العديد من الشكاوى من قبل الأهالي المجاورين للشقق المهجورة لاستخدامها في الممنوعات والأعمال المنافية للآداب.
وتوقع دراج أن يتأخر الشروع في مشروع إنشاء شريط العمارات السكنية الجديدة في المنطقة ذاتها، التي من المفترض أن تكون مواجهة لمشروع مترو البحرين، وذلك بسبب عدم الانتهاء من هدم جميع العمارات القديمة في المنطقة.
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