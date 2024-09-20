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ممثل أولى الجنوبية: بطء هدم شقق مدينة عيسى بسبب انتظار الأسر للوحدات السكنية

9/20/2024 7:22:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

قال‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬بمجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬عبدالله‭ ‬دراج‭ ‬إن‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬هدم‭ ‬شقق‭ ‬عمارات‭ ‬مجمع‭ ‬801‭ ‬بطيء‭ ‬جدا‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬الإخلاء‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأسر‭ ‬القاطنة‭ ‬التي‭ ‬تنتظر‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الوحدات‭ ‬الإسكانية‭.‬

وأضاف‭ ‬تم‭ ‬هدم‭ ‬عمارتين‭ ‬فقط‭ ‬وبقي‭ ‬الكثير‭ ‬منها‭ ‬تنتظر‭ ‬الدور‭ ‬في‭ ‬الهدم‭ ‬فيما‭ ‬العمارات‭ ‬القديمة‭ ‬الأخرى‭ ‬باتت‭ ‬تشكل‭ ‬خطرا‭ ‬على‭ ‬الأهالي‭ ‬القريبة‭ ‬بيوتهم‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬المجمع‭.‬

وأوضح‭ ‬ان‭ ‬بعض‭ ‬الأسر‭ ‬القاطنة‭ ‬في‭ ‬العمارات‭ ‬القديمة‭ ‬بمجمع‭ ‬813‭ ‬تم‭ ‬نقلهم‭ ‬إلى‭ ‬العمارات‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬801‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬تحسين‭ ‬أوضاعهم‭ ‬في‭ ‬السكن‭ ‬الجديد‭ ‬واستشف‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬الذين‭ ‬يسكنون‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬813‭ ‬أنهم‭ ‬يفضّلون‭ ‬السكن‭ ‬في‭ ‬الوحدات‭ ‬الإسكانية‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الشقق‭ ‬ولسان‭ ‬حالهم،‭ ‬انتظرنا‭ ‬كثيرا‭ ‬بالعيش‭ ‬في‭ ‬الشقق‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬فمن‭ ‬غير‭ ‬المعقول‭ ‬أن‭ ‬ننتقل‭ ‬إلى‭ ‬شقق‭ ‬أخرى‭ ‬بعد‭ ‬هذا‭ ‬الانتظار،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬انه‭ ‬يتلقى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشكاوى‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأهالي‭ ‬المجاورين‭ ‬للشقق‭ ‬المهجورة‭ ‬لاستخدامها‭ ‬في‭ ‬الممنوعات‭ ‬والأعمال‭ ‬المنافية‭ ‬للآداب‭. ‬

وتوقع‭ ‬دراج‭ ‬أن‭ ‬يتأخر‭ ‬الشروع‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬إنشاء‭ ‬شريط‭ ‬العمارات‭ ‬السكنية‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬ذاتها،‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مواجهة‭ ‬لمشروع‭ ‬مترو‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬هدم‭ ‬جميع‭ ‬العمارات‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

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