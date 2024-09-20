جامعة الخليج العربي تشارك في ورشة عمل حول المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وانطلقت‭ ‬الورشة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬البيئية‭ ‬التابع‭ ‬لبرنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للبيئة‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬والمعنيين‭ ‬بإدارة‭ ‬المخلفات‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬غرب‭ ‬آسيا،‭ ‬حيث‭ ‬استعرضت‭ ‬الدكتورة‭ ‬سمية‭ ‬يوسف‭ ‬أبرز‭ ‬الفرص‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬تنفيذ‭ ‬مبدأ‭ ‬المسؤولية‭ ‬الممتدة‭ ‬للمنتج‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬ودول‭ ‬غرب‭ ‬آسيا،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬انها‭ ‬جزء‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬استراتيجية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الدائري‭ ‬واداة‭ ‬أساسية‭ ‬منبثقة‭ ‬عن‭ ‬مبدأ‭ ‬‮«‬الملوث‭ ‬يدفع‮»‬‭. ‬

واستعرضت‭ ‬ايضا‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‭ ‬لإدارة‭ ‬المخلفات‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬والتوجهات‭ ‬والالتزامات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬الدول‭ ‬سعيا‭ ‬لتحقيق‭ ‬اهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬العالمية‭ ‬2030‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالهدف‭ ‬12‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬الإنتاج‭ ‬والاستهلاك‭ ‬المسؤولين‭. ‬

واكدت‭ ‬أهمية‭ ‬تطبيق‭ ‬منهجية‭ ‬الإدارة‭ ‬المتكاملة‭ ‬والمستدامة‭ ‬للمخلفات‭ ‬الصلبة،‭ ‬والتي‭ ‬تضع‭ ‬منع‭ ‬وتقليل‭ ‬توليد‭ ‬النفايات‭ ‬من‭ ‬المصدر‭ ‬كأولوية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ضرورة‭ ‬وضع‭ ‬اطار‭ ‬تشريعي‭ ‬وتنظيمي‭ ‬وقانوني‭ ‬داعم‭ ‬لهذه‭ ‬المرحلة،‭ ‬حيث‭ ‬تعتبر‭ ‬مسؤولية‭ ‬المنتج‭ ‬الممتدة‭ ‬احد‭ ‬اهم‭ ‬الأدوات‭ ‬التفعيلية‭ ‬لهذه‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية،‭ ‬التي‭ ‬تعطي‭ ‬مسؤولية‭ ‬استرداد‭ ‬المنتج‭ ‬بعد‭ ‬استهلاكه‭ ‬للمنتج‭ ‬المصنع‭ ‬له‭ ‬لما‭ ‬لذلك‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬تنعكس‭ ‬على‭ ‬سلاسل‭ ‬الإنتاج‭ ‬والتوريد‭ ‬المستدامة‭ ‬والصديقة‭ ‬للبيئة‭ ‬منها‭ ‬تقليل‭ ‬كلفة‭ ‬الإنتاج‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية‭ ‬غير‭ ‬المتجددة‭ ‬ومنع‭ ‬استنزافها‭.‬

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