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الجنسية والجوازات والإقامة: رصد مخالفات في الجنوبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها

9/20/2024 7:22:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نفذت‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬حملات‭ ‬تفتيشية‭ ‬مشتركة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‮
‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‮
‬بلدية‭ ‬الجنوبية،‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬والإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للإعلام‭ ‬والثقافة‭ ‬الأمنية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الالتزام‭ ‬بتنفيذ‭ ‬قوانين‭ ‬وشروط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الخاصة‭ ‬بالإقامة
والوقوف‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬مخالفات‭ ‬أو‭ ‬إجراءات‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭.‬

وأكدت‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬أن‭ ‬الحملة‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬رصد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المخالفات،‭ ‬وضبط‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المخالفين‭ ‬للأنظمة‭ ‬والقوانين،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬المقررة‭ ‬حيال‭ ‬ذلك‭. ‬وأشارت‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة
إلى‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬شكاوى‭ ‬تتعلق‭ ‬بمخالفات‭ ‬العمالة‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬الاتصال‭ ‬التابع‭ ‬لشئون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬على‭ ‬الرقم‭ ‬17077077،‭ ‬أو‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني
... .

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