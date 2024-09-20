الجنسية والجوازات والإقامة: رصد مخالفات في الجنوبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكدت‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬أن‭ ‬الحملة‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬رصد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المخالفات،‭ ‬وضبط‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المخالفين‭ ‬للأنظمة‭ ‬والقوانين،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬المقررة‭ ‬حيال‭ ‬ذلك‭. ‬وأشارت‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة

إلى‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬شكاوى‭ ‬تتعلق‭ ‬بمخالفات‭ ‬العمالة‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬الاتصال‭ ‬التابع‭ ‬لشئون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬على‭ ‬الرقم‭ ‬17077077،‭ ‬أو‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني ‮

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