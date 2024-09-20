الجنسية والجوازات والإقامة: رصد مخالفات في الجنوبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
نفذت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة حملات تفتيشية مشتركة في عدد من مناطق المحافظة الجنوبية بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل،
وزارة الصناعة والتجارة،
بلدية الجنوبية، مديرية شرطة الجنوبية، والإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية، وذلك في إطار الالتزام بتنفيذ قوانين وشروط مملكة البحرين الخاصة بالإقامة
والوقوف على أي مخالفات أو إجراءات غير قانونية.
وأكدت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة أن الحملة أسفرت عن رصد عدد من المخالفات، وضبط عدد من المخالفين للأنظمة والقوانين، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال ذلك. وأشارت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة
إلى أهمية دور أفراد المجتمع في دعم جهود الجهات الحكومية في الإبلاغ عن أي شكاوى تتعلق بمخالفات العمالة غير النظامية من خلال التواصل مع مركز الاتصال التابع لشئون الجنسية والجوازات والإقامة على الرقم 17077077، أو البريد الإلكتروني
... .
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