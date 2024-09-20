وسائل إعلام تحدّد هوية حوالي 70 ألف جندي روسي قتلوا في أوكرانيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

وارسو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أفاد‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬ميديازونا‮»‬‭ ‬الروسي‭ ‬وخدمة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬الروسية‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬بأنّهما‭ ‬حدّدا‭ ‬هوية‭ ‬حوالى‭ ‬70‭ ‬ألف‭ ‬جندي‭ ‬روسي‭ ‬قُتلوا‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬غزو‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2022،‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يشكّل‭ ‬حصيلة‭ ‬غير‭ ‬مكتملة‭ ‬لكنّها‭ ‬تعطي‭ ‬فكرة‭ ‬عن‭ ‬حجم‭ ‬الخسائر‭ ‬الروسية‭ ‬الذي‭ ‬يبقيه‭ ‬الكرملين‭ ‬سرّيا‭. ‬

وجاء‭ ‬الإحصاء‭ ‬الذي‭ ‬قالت‭ ‬‮«‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬إنّه‭ ‬توقف‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬سبتمبر،‭ ‬بالاستناد‭ ‬إلى‭ ‬المعلومات‭ ‬العامّة‭ ‬المنشورة‭ ‬في‭ ‬البيانات‭ ‬الرسمية‭ ‬أو‭ ‬النعي‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬أو‭ ‬إعلانات‭ ‬الوفاة‭ ‬على‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وكذلك‭ ‬من‭ ‬رصد‭ ‬القبور‭ ‬في‭ ‬مقابر‭ ‬روسية‭. ‬وقالت‭ ‬‮«‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭: ‬‮«‬حدّدنا‭ ‬أسماء‭ ‬70112‭ ‬جنديا‭ ‬روسيا‭ ‬قُتلوا‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬لكن‭ ‬العدد‭ ‬الحقيقي‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬بكثير‮»‬‭. ‬وأوضحت‭ ‬‮«‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬بعض‭ ‬العائلات‭ ‬لا‭ ‬تعلن‭ ‬تفاصيل‭ ‬وفاة‭ ‬أقاربها،‭ ‬ولا‭ ‬يشمل‭ ‬تحليلنا‭ ‬أسماء‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬التحقّق‭ ‬منها‭ ‬ولا‭ ‬مقتل‭ ‬أفراد‭ ‬مليشيات‭ ‬في‭ ‬منطقتي‭ ‬دونيتسك‭ ‬ولوغانسك‭ ‬المحتلّتين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الروس‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬نهاية‭ ‬أغسطس،‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬قتلى‭ ‬الجنود‭ ‬الروس‭ ‬الذي‭ ‬أفادت‭ ‬به‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬66‭ ‬ألفا‭. ‬

وتقوم‭ ‬‮«‬ميديانوزا‮»‬‭ ‬و«ميدوزا‮»‬‭ ‬وهي‭ ‬وسيلة‭ ‬إعلام‭ ‬روسية‭ ‬أخرى‭ ‬مستقلّة،‭ ‬بتحليل‭ ‬البيانات‭ ‬الرسمية‭ ‬الموثقة‭ ‬المتاحة‭ ‬عن‭ ‬الإرث،‭ ‬ما‭ ‬يدفعها‭ ‬إلى‭ ‬تقدير‭ ‬أنّ‭ ‬الحصيلة‭ ‬ستصل‭ ‬إلى‭ ‬120‭ ‬ألف‭ ‬قتيل‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬الوفيات‭ ‬المرتفع‭ ‬والمسجّل‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬العامين‭ ‬ونصف‭ ‬العام‭ ‬الماضيين‭. ‬وكان‭ ‬الكرملين‭ ‬استشهد‭ ‬بـ«قانون‭ ‬أسرار‭ ‬الدولة‮»‬‭ ‬و«النظام‭ ‬الخاص‮»‬‭ ‬لتبرير‭ ‬غياب‭ ‬الإعلان‭ ‬رسميا‭ ‬عن‭ ‬الخسائر‭ ‬العسكرية‭. ‬ومطلع‭ ‬يونيو،‭ ‬رفض‭ ‬الرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬تحديد‭ ‬حجم‭ ‬هذه‭ ‬الخسائر‭. ‬من‭ ‬جهتها،‭ ‬لا‭ ‬تعلن‭ ‬أوكرانيا‭ ‬أيضا‭ ‬خسائرها‭ ‬إلا‭ ‬قليلا،‭ ‬وذلك‭ ‬حرصا‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬إضعاف‭ ‬معنويات‭ ‬سكانها‭ ‬الذين‭ ‬يواجهون‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عامين‭ ‬ونصف‭ ‬العام‭. ‬وفي‭ ‬فبراير،‭ ‬قدر‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬عدد‭ ‬الجنود‭ ‬الأوكرانيين‭ ‬الذين‭ ‬قتلوا‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬بـ31‭ ‬ألفا،‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬يعتبر‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬الواقع‭ ‬حسبما‭ ‬يفيد‭ ‬محللون‭ ‬ومراقبون‭. ‬وكشفت‭ ‬صحيفة‭ ‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬نُشر‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬سبتمبر‭ ‬أنّ‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬خلّفت‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬مليون‭ ‬قتيل‭ ‬وجريح‭ ‬في‭ ‬المعسكرين‭. ‬وقالت‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬تقديرات‭ ‬سرية‭ ‬أوكرانية‭ ‬صدرت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬80‭ ‬ألف‭ ‬جندي‭ ‬أوكراني‭ ‬و400‭ ‬ألف‭ ‬جريح،‭ ‬وفقا‭ ‬لأشخاص‭ ‬مطّلعين‭ ‬على‭ ‬المسألة‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تقديرات‭ ‬أجهزة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الغربية‭ ‬بشأن‭ ‬الخسائر‭ ‬الروسية‭ ‬تختلف،‭ ‬حيث‭ ‬يقدّر‭ ‬البعض‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬بنحو‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬وعدد‭ ‬الجرحى‭ ‬بحوالي‭ ‬400‭ ‬ألف‮»‬‭.‬