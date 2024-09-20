مصدر لبناني: بطاريات أجهزة الوكي-توكي كانت ممزوجة بمادة بي.إي.تي.إن المتفجرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بيروت - (رويترز): قال مصدر لبناني مطلع على مكونات أجهزة الوكي-توكي التي تستخدمها جماعة حزب الله وانفجرت هذا الأسبوع لرويترز إن بطاريات هذه الأجهزة كانت ممزوجة بمركب شديد الانفجار يعرف باسم بي.إي.تي.إن. وذكر المصدر أن الطريقة التي تم بها زرع المادة المتفجرة في البطارية جعلت من الصعب للغاية اكتشافها.
انفجر المئات من أجهزة الوكي-توكي يوم الأربعاء بعد يوم من انفجار آلاف من أجهزة البيجر التي تخص لحزب الله في أنحاء لبنان. وأظهرت صور لأجهزة الوكي-توكي المنفجرة ملصقات مكتوبا عليها «آيكوم» و«صنع في اليابان». وقالت الشركة إنها أوقفت إنتاج هذا الطراز من أجهزة الاتصال اللاسلكية المستخدمة في الهجوم منذ عقد مضى وإن معظم الأجهزة التي لا تزال تباع مقلدة.
وقال يوشيكي إينوموتو المدير العام لقسم الأمن والتجارة في شركة آيكوم لرويترز إنه من المحتمل أن يكون جهاز آيكوم القديم قد تم تعديله لصنع قنبلة. وصرح لقناة فوجي التلفزيونية اليابانية بأنه من الصعب إدخال جهاز متفجر في الحيز الداخلي الأساسي لجهاز اللاسلكي نظرا لعدم وجود أي فراغات بين مكوناته الإلكترونية بالداخل، لذا فإن الأرجح هو أنها أدخلت في حزمة البطارية القابلة للفصل.
وقال المصدر اللبناني إن الانفجارات وقعت حتى في الحالات التي كانت فيها حزمة البطارية منفصلة عن بقية الجهاز. وأفاد مصدر أمني لبناني لرويترز في وقت سابق إن أجهزة البيجر زرعت فيها متفجرات يصعب اكتشافها. وقال مصدر أمني آخر لرويترز إن ما يصل إلى ثلاثة جرامات من المتفجرات كانت مخبأة في أجهزة البيجر الجديدة قبل أشهر على ما يبدو من وقوع الانفجارات.
ومن جانب آخر قال مصدران أمنيان إن حزب الله اللبناني سلم أعضاءه أجهزة بيجر جديدة تحمل علامة جولد أبوللو قبل ساعات من تفجير الآلاف منها في هجمات هذا الأسبوع، مما يشير إلى أن الجماعة كانت على ثقة من أن الأجهزة آمنة على الرغم من عمليات التفتيش المستمرة للمعدات الإلكترونية لرصد التهديدات.
وقال أحد المصدرين إن أحد أعضاء الجماعة المتحالفة مع إيران تلقى جهاز بيجر جديدا يوم الإثنين وانفجر في اليوم التالي وهو لا يزال في صندوق التغليف. وقال المصدر الثاني إن جهاز بيجر تسلمه عضو كبير قبل أيام قليلة أدى إلى إصابة أحد مرؤوسيه عندما انفجر.
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