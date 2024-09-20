مصدر لبناني: بطاريات أجهزة الوكي-توكي كانت ممزوجة بمادة بي.إي.تي.إن المتفجرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ - (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬مصدر‭ ‬لبناني‭ ‬مطلع‭ ‬على‭ ‬مكونات‭ ‬أجهزة‭ ‬الوكي‭-‬توكي‭ ‬التي‭ ‬تستخدمها‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وانفجرت‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬بطاريات‭ ‬هذه‭ ‬الأجهزة‭ ‬كانت‭ ‬ممزوجة‭ ‬بمركب‭ ‬شديد‭ ‬الانفجار‭ ‬يعرف‭ ‬باسم‭ ‬بي‭.‬إي‭.‬تي‭.‬إن‭. ‬وذكر‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬بها‭ ‬زرع‭ ‬المادة‭ ‬المتفجرة‭ ‬في‭ ‬البطارية‭ ‬جعلت‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬للغاية‭ ‬اكتشافها‭.‬

انفجر‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬الوكي‭-‬توكي‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬انفجار‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬البيجر‭ ‬التي‭ ‬تخص‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬لبنان‭. ‬وأظهرت‭ ‬صور‭ ‬لأجهزة‭ ‬الوكي‭-‬توكي‭ ‬المنفجرة‭ ‬ملصقات‭ ‬مكتوبا‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬آيكوم‮»‬‭ ‬و‮«‬صنع‭ ‬في‭ ‬اليابان‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬الشركة‭ ‬إنها‭ ‬أوقفت‭ ‬إنتاج‭ ‬هذا‭ ‬الطراز‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬الاتصال‭ ‬اللاسلكية‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬منذ‭ ‬عقد‭ ‬مضى‭ ‬وإن‭ ‬معظم‭ ‬الأجهزة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تباع‭ ‬مقلدة‭. ‬

وقال‭ ‬يوشيكي‭ ‬إينوموتو‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لقسم‭ ‬الأمن‭ ‬والتجارة‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬آيكوم‭ ‬لرويترز‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬جهاز‭ ‬آيكوم‭ ‬القديم‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬تعديله‭ ‬لصنع‭ ‬قنبلة‭. ‬وصرح‭ ‬لقناة‭ ‬فوجي‭ ‬التلفزيونية‭ ‬اليابانية‭ ‬بأنه‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬إدخال‭ ‬جهاز‭ ‬متفجر‭ ‬في‭ ‬الحيز‭ ‬الداخلي‭ ‬الأساسي‭ ‬لجهاز‭ ‬اللاسلكي‭ ‬نظرا‭ ‬لعدم‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬فراغات‭ ‬بين‭ ‬مكوناته‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بالداخل،‭ ‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬الأرجح‭ ‬هو‭ ‬أنها‭ ‬أدخلت‭ ‬في‭ ‬حزمة‭ ‬البطارية‭ ‬القابلة‭ ‬للفصل‭. ‬

وقال‭ ‬المصدر‭ ‬اللبناني‭ ‬إن‭ ‬الانفجارات‭ ‬وقعت‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬فيها‭ ‬حزمة‭ ‬البطارية‭ ‬منفصلة‭ ‬عن‭ ‬بقية‭ ‬الجهاز‭. ‬وأفاد‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬لبناني‭ ‬لرويترز‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬إن‭ ‬أجهزة‭ ‬البيجر‭ ‬زرعت‭ ‬فيها‭ ‬متفجرات‭ ‬يصعب‭ ‬اكتشافها‭. ‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬آخر‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬جرامات‭ ‬من‭ ‬المتفجرات‭ ‬كانت‭ ‬مخبأة‭ ‬في‭ ‬أجهزة‭ ‬البيجر‭ ‬الجديدة‭ ‬قبل‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬من‭ ‬وقوع‭ ‬الانفجارات‭. ‬

ومن‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬قال‭ ‬مصدران‭ ‬أمنيان‭ ‬إن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬سلم‭ ‬أعضاءه‭ ‬أجهزة‭ ‬بيجر‭ ‬جديدة‭ ‬تحمل‭ ‬علامة‭ ‬جولد‭ ‬أبوللو‭ ‬قبل‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬تفجير‭ ‬الآلاف‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬مما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجماعة‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الأجهزة‭ ‬آمنة‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬التفتيش‭ ‬المستمرة‭ ‬للمعدات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لرصد‭ ‬التهديدات‭. ‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬المصدرين‭ ‬إن‭ ‬أحد‭ ‬أعضاء‭ ‬الجماعة‭ ‬المتحالفة‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬تلقى‭ ‬جهاز‭ ‬بيجر‭ ‬جديدا‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬وانفجر‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬وهو‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬التغليف‭. ‬وقال‭ ‬المصدر‭ ‬الثاني‭ ‬إن‭ ‬جهاز‭ ‬بيجر‭ ‬تسلمه‭ ‬عضو‭ ‬كبير‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬أحد‭ ‬مرؤوسيه‭ ‬عندما‭ ‬انفجر‭.‬