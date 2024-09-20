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قادة العالم يحضرون الجمعية العامة للأمم المتحدة مع تزايد الأزمات واحتدام الصراعات

9/20/2024 7:22:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الأمم‭ ‬المتحدة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يصل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬130‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬وحكومة‭ ‬إلى‭ ‬نيويورك‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬غد‭ ‬لحضور‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬في‭ ‬خضمّ‭ ‬لحظة‭ ‬متفجّرة‭ ‬تنعكس‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عجز‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬عن‭ ‬وضع‭ ‬حدّ‭ ‬للحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أو‭ ‬أوكرانيا‭ ‬أو‭ ‬السودان‭. ‬

وقال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬قبل‭ ‬أيام،‭ ‬‮«‬من‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬إلى‭ ‬السودان‭ ‬وأوكرانيا‭ ‬وخارجها،‭ ‬نرى‭ ‬الرصاص‭ ‬والقنابل‭ ‬تشوّه‭ ‬وتقتل‭ ‬والجثث‭ ‬تتراكم‭ ‬والسكّان‭ ‬مصابين‭ ‬بصدمات‭ ‬نفسية‭ ‬ومباني‭ ‬مدمّرة‮»‬‭. ‬

وبينما‭ ‬أعرب‭ ‬جوتيريش‭ ‬عن‭ ‬قلقه‭ ‬من‭ ‬تصعيد‭ ‬إقليمي‭ ‬للحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬نووي‭ ‬مرتبط‭ ‬بالنزاع‭ ‬الروسي‭ ‬الاوكراني،‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬‮«‬تجنّب‭ ‬التوجّه‭ ‬نحو‭ ‬حرب‭ ‬عالمية‭ ‬ثالثة‮»‬‭ ‬رغم‭ ‬انقساماته‭.

وفي‭ ‬السياق،‭ ‬قالت‭ ‬السفيرة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ليندا‭ ‬توماس‭ ‬جرينفيلد،‭ ‬إنّ‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‭ ‬الرئيسية‭ ‬للدبلوماسية‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تحدث‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬أكثر‭ ‬أهمية‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬النزاعات‭ ‬والعنف‭ ‬والأزمات‭ ‬الإنسانية،‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وأوكرانيا‭ ‬والسودان‭ ‬وهايتي‭ ‬وبورما‭... ‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنّه‭ ‬‮«‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬هذه‭ ‬التحديات،‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬الوقوع‭ ‬في‭ ‬التشاؤم‭ ‬والتخلي‭ ‬عن‭ ‬الأمل‭ ‬ونبذ‭ ‬الديمقراطية،‭ ‬لكننا‭ ‬لا‭ ‬نستطيع‭ ‬أن‭ ‬نفعل‭ ‬ذلك‮»‬‭.

مع‭ ‬ذلك،‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المرجّح‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬ملموسة‭ ‬لملايين‭ ‬المدنيين‭ ‬الذين‭ ‬يدفعون‭ ‬الثمن‭ ‬باهظا‭. ‬

وقال‭ ‬ريتشارد‭ ‬جووان‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬الأزمات‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أنّ‭ ‬غزة‭ ‬ستكون‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الصراعات‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬التطرّق‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬خطابات‭ ‬القادة‮»‬‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حضور‭ ‬رئيس‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬والرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬مسعود‭ ‬بزشكيان‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬لكنني‭ ‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬سيُحدث‭ ‬فرقا‭ ‬حقيقيا‭ ‬على‭ ‬الأرض‮»‬‭. ‬

وبلغت‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬اتساع‭ ‬رقعة‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إلى‭ ‬لبنان،‭ ‬ذروتها‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬عقب‭ ‬تفجيرات‭ ‬منسوبة‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬استهدفت‭ ‬أنظمة‭ ‬اتصال‭ ‬تابعة‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬وحليف‭ ‬حماس‭. ‬

ورغم‭ ‬غياب‭ ‬الرئيسين‭ ‬الروسي‭ ‬والصيني‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬فإن‭ ‬قائمة‭ ‬القادة‭ ‬السياسيين‭ ‬المعلنة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬طويلة،‭ ‬وتتضمن‭ ‬الرؤساء‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬والفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬والهندي‭ ‬ناريندرا‭ ‬مودي‭ ‬والبرازيلي‭ ‬لويس‭ ‬إيناسيو‭ ‬لولا‭ ‬دا‭ ‬سيلفا‭ ‬والأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬كير‭ ‬ستارمر‭. ‬


وتربّع‭ ‬زيلينسكي‭ ‬نجما‭ ‬خلال‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬عُقدت‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭. ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬أحد‭ ‬الدبلوماسيين‭ ‬يقول‭ ‬إنّه‭ ‬يكافح‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬‮«‬البقاء‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬الضوء‮»‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يقدّم‭ ‬‮«‬خطته‭ ‬لتحقيق‭ ‬النصر‮»‬‭ ‬قريبا‭ ‬إلى‭ ‬بايدن‭. ‬

ولم‭ ‬تتوقع‭ ‬سلوفينيا‭ ‬التي‭ ‬ترأس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬سبتمبر،‭ ‬أي‭ ‬حدث‭ ‬مهم،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬المقرّر‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬للمجلس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بحضور‭ ‬زيلينسكي،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬الأوكرانيين‭. ‬

وقبل‭ ‬التوالي‭ ‬المعتاد‭ ‬للكلمات‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬يُفتتح‭ ‬الأسبوع‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬بـ«قمة‭ ‬المستقبل‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تُعقد‭ ‬يومي‭ ‬الأحد‭ ‬والإثنين‭. ‬

وخلال‭ ‬هذه‭ ‬القمة،‭ ‬ستتبنّى‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬الـ193‭ ‬‮«‬ميثاقا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المستقبل‮»‬‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الأدوات‭ ‬الدولية‭ ‬لمواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬القرن‭ ‬ال21‭ ‬وتهديداته،‭ ‬وتأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬التعددية‭ ‬واحترام‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وإصلاح‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الدولية‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬التطرق‭ ‬إلى‭ ‬مكافحة‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬ونزع‭ ‬السلاح‭ ‬وتطوير‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭... ‬

لكن‭ ‬بعد‭ ‬مفاوضات‭ ‬‮«‬مكثّفة‮»‬‭ ‬وغير‭ ‬منتهية‭ ‬تتعلّق‭ ‬بالقضايا‭ ‬آنفة‭ ‬الذكر،‭ ‬يشير‭ ‬دبلوماسيون‭ ‬ومراقبون‭ ‬إلى‭ ‬افتقارٍ‭ ‬مثير‭ ‬للقلق‭ ‬للطموح‭.‬

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