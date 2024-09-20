المحرق يتعاقد مع عنان ويجدد للصيرفي والخباز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: علي ميرزا
السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تعاقد نادي المحرق رسميا مع كابتن الأهلي سابقا ناصر عنان لتمثيل طائرة نادي المحرق خلال الموسم الجديد 2024-2025. وعلى نطاق متصل جدد نادي المحرق الثقة في ثنائي مركز 3 علي الصيرفي وعباس الخباز للدفاع عن شعار الفريق للموسم الثاني على التوالي.
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