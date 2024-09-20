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المحرق يتعاقد مع عنان ويجدد للصيرفي والخباز

9/20/2024 7:22:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا‮ ‬ السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭ ‬تعاقد‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬رسميا‭ ‬مع‭ ‬كابتن‭ ‬الأهلي‭ ‬سابقا‭ ‬ناصر‭ ‬عنان‭ ‬لتمثيل‭ ‬طائرة‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬2024‭-‬2025‭. ‬وعلى‭ ‬نطاق‭ ‬متصل‭ ‬جدد‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬ثنائي‭ ‬مركز‭ ‬3‭ ‬علي‭ ‬الصيرفي‭ ‬وعباس‭ ‬الخباز‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬شعار‭ ‬الفريق‭ ‬للموسم‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

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