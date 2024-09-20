ثلاثة انتصارات متوقعة بدوري خالد بن حمد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد توفيق
السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
ظفر فريق الأهلي بفوزه الثاني في مسابقة دوري خالد بن حمد لكرة اليد على حساب نظيره الاتحاد بنتيجة (24/34) في المباراة التي جمعتهما يوم أمس الجمعة على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم ضمن ختام الجولة الثانية من الدور التمهيدي بدوري خالد بن حمد لكرة اليد.
وكان الشوط الأول قد انتهى لصالح الأهلي بنتيجة (11/18)، ورفع الأهلي رصيده إلى (6 نقاط)، فيما الاتحاد بهذه الخسارة الثانية على التوالي أصبح رصيده (نقطتين).
وبرز من الأهلي اللاعب علي عيد بتسجيله (8 أهداف) وقاسم قمبر (6 أهداف)، ومن الاتحاد خالد عبدالله (6 أهداف).
وحقق فريق باربار فوزه الأول بدوري خالد بن حمد لكرة اليد أمام منافسه فريق التضامن بنتيجة (25/28)، وكان الشوط الأول قد انتهى بتعادل الفريقين بنتيجة (13/13)، ورفع باربار رصيده إلى (3 نقاط)، فيما التضامن بهذه الخسارة الثانية على التوالي أصبح رصيده (نقطتين).
وبرز من باربار اللاعب علي عبدالقادر بتسجيله (10 أهداف)، ومن التضامن علي رضا بتسجيله (10 أهداف).
وأسقط فريق النجمة منافسه سماهيج بنتيجة (24/37)، وكان الشوط الأول قد انتهى لصالح النجمة بنتيجة (10/19)، ورفع النجمة رصيده إلى (6 نقاط)، فيما سماهيج بهذه الخسارة الأولى أصبح رصيده (4 نقاط).
وبرز من النجمة اللاعب أحمد المقابي وعادل محمد بتسجيلهما (6 أهداف)، ومن سماهيج أحمد عباس بتسجيله (8 أهداف).
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