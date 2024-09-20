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ثلاثة انتصارات متوقعة بدوري خالد بن حمد

9/20/2024 7:22:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد توفيق السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ظفر‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬بفوزه‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬نظيره‭ ‬الاتحاد‭ ‬بنتيجة‭ (‬24/34‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬ضمن‭ ‬ختام‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬بدوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭.‬

وكان‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬قد‭ ‬انتهى‭ ‬لصالح‭ ‬الأهلي‭ ‬بنتيجة‭ (‬11/18‭)‬،‭ ‬ورفع‭ ‬الأهلي‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬6‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬الاتحاد‭ ‬بهذه‭ ‬الخسارة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬أصبح‭ ‬رصيده‭ (‬نقطتين‭).‬

وبرز‭ ‬من‭ ‬الأهلي‭ ‬اللاعب‭ ‬علي‭ ‬عيد‭ ‬بتسجيله‭ (‬8‭ ‬أهداف‭) ‬وقاسم‭ ‬قمبر‭ (‬6‭ ‬أهداف‭)‬،‭ ‬ومن‭ ‬الاتحاد‭ ‬خالد‭ ‬عبدالله‭ (‬6‭ ‬أهداف‭).‬

وحقق‭ ‬فريق‭ ‬باربار‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬بدوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬أمام‭ ‬منافسه‭ ‬فريق‭ ‬التضامن‭ ‬بنتيجة‭ (‬25/28‭)‬،‭ ‬وكان‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬قد‭ ‬انتهى‭ ‬بتعادل‭ ‬الفريقين‭ ‬بنتيجة‭ (‬13/13‭)‬،‭ ‬ورفع‭ ‬باربار‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬3‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬التضامن‭ ‬بهذه‭ ‬الخسارة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬أصبح‭ ‬رصيده‭ (‬نقطتين‭).‬

وبرز‭ ‬من‭ ‬باربار‭ ‬اللاعب‭ ‬علي‭ ‬عبدالقادر‭ ‬بتسجيله‭ (‬10‭ ‬أهداف‭)‬،‭ ‬ومن‭ ‬التضامن‭ ‬علي‭ ‬رضا‭ ‬بتسجيله‭ (‬10‭ ‬أهداف‭).‬

وأسقط‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬منافسه‭ ‬سماهيج‭ ‬بنتيجة‭ (‬24/37‭)‬،‭ ‬وكان‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬قد‭ ‬انتهى‭ ‬لصالح‭ ‬النجمة‭ ‬بنتيجة‭ (‬10/19‭)‬،‭ ‬ورفع‭ ‬النجمة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬6‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬سماهيج‭ ‬بهذه‭ ‬الخسارة‭ ‬الأولى‭ ‬أصبح‭ ‬رصيده‭ (‬4‭ ‬نقاط‭).‬

وبرز‭ ‬من‭ ‬النجمة‭ ‬اللاعب‭ ‬أحمد‭ ‬المقابي‭ ‬وعادل‭ ‬محمد‭ ‬بتسجيلهما‭ (‬6‭ ‬أهداف‭)‬،‭ ‬ومن‭ ‬سماهيج‭ ‬أحمد‭ ‬عباس‭ ‬بتسجيله‭ (‬8‭ ‬أهداف‭).‬

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