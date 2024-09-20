فوز الاتحاد والحد وأم الحصم في دوري الدرجة الثانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
اختتمت مساء أمس الجمعة منافسات الجولة الأولى من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، حيث فاز الاتحاد على نظيره مدينة عيسى بنتيجة هدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة حمد، وبهذه النتيجة حصد الاتحاد أول ثلاث نقاط بينما تجمد رصيد مدينة عيسى دون نقاط.
وفي اللقاء الآخر، تمكن الحد من الفوز على بوري بنتيجة هدف دون رد، في المواجهة التي أقيمت على ملعب نادي النجمة، وبهذه النتيجة تحصل الحد على أول ثلاث نقاط، في حين خرج بوري من دون نقاط.
وجاءت المباراة الثالثة بفوز أم الحصم على التضامن بنتيجة هدف نظيف، وحصد فريق أم الحصم ثلاث نقاط في بداية مشواره، في حين خرج التضامن من المواجهة من دون نقاط، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب النادي الأهلي في الماحوز.
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