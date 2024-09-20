فوز الاتحاد والحد وأم الحصم في دوري الدرجة الثانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد جواد السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

اختتمت‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬بنتيجة‭ ‬هدف‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬حمد،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬حصد‭ ‬الاتحاد‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬بينما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬دون‭ ‬نقاط‭.‬

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الآخر،‭ ‬تمكن‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬بوري‭ ‬بنتيجة‭ ‬هدف‭ ‬دون‭ ‬رد،‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬النجمة،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬تحصل‭ ‬الحد‭ ‬على‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬خرج‭ ‬بوري‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نقاط‭.‬

وجاءت‭ ‬المباراة‭ ‬الثالثة‭ ‬بفوز‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬على‭ ‬التضامن‭ ‬بنتيجة‭ ‬هدف‭ ‬نظيف،‭ ‬وحصد‭ ‬فريق‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مشواره،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬خرج‭ ‬التضامن‭ ‬من‭ ‬المواجهة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نقاط،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬الماحوز‭.‬