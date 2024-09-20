اليوم افتتاح دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تشهد الملاعب البحرينية اليوم السبت افتتاح منافسات دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، الذي يُعد من أبرز البطولات في المملكة. وتبدأ الجولة الأولى من الدوري بإقامة ثلاث مواجهات مثيرة في توقيت واحد، عند الساعة السابعة مساءً.
سترة أمام عالي
يسعى فريق سترة لإثبات نفسه والتنافس بقوة على المراكز المتقدمة، في حين يسعى فريق عالي الوافد الجديد لدوري الأضواء لتحقيق بداية قوية، بعد موسم سابق مليء بالتحديات، وتُقام المباراة على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة بعراد بنادي المحرق.
الرفاع الشرقي يواجه المالكية
يتطلع فريق الرفاع الشرقي إلى انطلاقة جديدة والعودة بنقاط المباراة، أما المالكية، فهو الآخر يرغب في تحقيق بداية إيجابية، بعد تدعيم صفوفه بلاعبين جدد. وتُلعب هذه المباراة على استاد البحرين الوطني.
الرفاع والنجمة
يلتقي الرفاع مع النجمة في مواجهة مرتقبة، فالرفاع، الذي يُعتبر من الفرق البارزة في الدوري، يسعى للمنافسة القوية على اللقب، بينما يأمل النجمة في تقديم أداء قوي يعكس تطور مستواه. وتقام المواجهة على استاد مدينة خليفة الرياضية.
التحضيرات والتوقعات
قامت جميع الفرق بالتحضيرات اللازمة لهذه المسابقة، حيث خاضت معسكرات تدريبية مكثفة ومباريات ودية لتجهيز اللاعبين. وقد أبدى المدربون تفاؤلهم بقدرة فرقهم على المنافسة بقوة في هذا الموسم.
ويتوقع أن تشهد المباريات حضوراً جماهيرياً مع بداية الموسم الجديد، وأن يكون الموسم مليئاً بالمفاجآت والمنافسات المرتقبة، حيث تسعى الأندية للمنافسة على اللقب، أو تحسين مراكزها في جدول الترتيب والظهور بشكل مثالي، وتقديم أداء يعكس تطور الكرة البحرينية.
في الختام، يبقى الجميع على موعد مع الإثارة والتشويق في دوري ناصر بن حمد الممتاز، الذي يعد بمثابة منصة لإظهار المواهب المحلية والتنافس الرياضي الرفيع.
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