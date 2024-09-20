اليوم افتتاح دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تشهد‭ ‬الملاعب‭ ‬البحرينية‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬افتتاح‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬الذي‭ ‬يُعد‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬البطولات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬وتبدأ‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬بإقامة‭ ‬ثلاث‭ ‬مواجهات‭ ‬مثيرة‭ ‬في‭ ‬توقيت‭ ‬واحد،‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً‭.‬





سترة‭ ‬أمام‭ ‬عالي

‭ ‬يسعى‭ ‬فريق‭ ‬سترة‭ ‬لإثبات‭ ‬نفسه‭ ‬والتنافس‭ ‬بقوة‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬المتقدمة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يسعى‭ ‬فريق‭ ‬عالي‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬لدوري‭ ‬الأضواء‭ ‬لتحقيق‭ ‬بداية‭ ‬قوية،‭ ‬بعد‭ ‬موسم‭ ‬سابق‭ ‬مليء‭ ‬بالتحديات،‭ ‬وتُقام‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بعراد‭ ‬بنادي‭ ‬المحرق‭.‬





الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬يواجه‭ ‬المالكية

يتطلع‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬إلى‭ ‬انطلاقة‭ ‬جديدة‭ ‬والعودة‭ ‬بنقاط‭ ‬المباراة،‭ ‬أما‭ ‬المالكية،‭ ‬فهو‭ ‬الآخر‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬بداية‭ ‬إيجابية،‭ ‬بعد‭ ‬تدعيم‭ ‬صفوفه‭ ‬بلاعبين‭ ‬جدد‭. ‬وتُلعب‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭.‬





الرفاع‭ ‬والنجمة

يلتقي‭ ‬الرفاع‭ ‬مع‭ ‬النجمة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬مرتقبة،‭ ‬فالرفاع،‭ ‬الذي‭ ‬يُعتبر‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬يسعى‭ ‬للمنافسة‭ ‬القوية‭ ‬على‭ ‬اللقب،‭ ‬بينما‭ ‬يأمل‭ ‬النجمة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أداء‭ ‬قوي‭ ‬يعكس‭ ‬تطور‭ ‬مستواه‭. ‬وتقام‭ ‬المواجهة‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬





التحضيرات‭ ‬والتوقعات

قامت‭ ‬جميع‭ ‬الفرق‭ ‬بالتحضيرات‭ ‬اللازمة‭ ‬لهذه‭ ‬المسابقة،‭ ‬حيث‭ ‬خاضت‭ ‬معسكرات‭ ‬تدريبية‭ ‬مكثفة‭ ‬ومباريات‭ ‬ودية‭ ‬لتجهيز‭ ‬اللاعبين‭. ‬وقد‭ ‬أبدى‭ ‬المدربون‭ ‬تفاؤلهم‭ ‬بقدرة‭ ‬فرقهم‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬المباريات‭ ‬حضوراً‭ ‬جماهيرياً‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬الموسم‭ ‬مليئاً‭ ‬بالمفاجآت‭ ‬والمنافسات‭ ‬المرتقبة،‭ ‬حيث‭ ‬تسعى‭ ‬الأندية‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب،‭ ‬أو‭ ‬تحسين‭ ‬مراكزها‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬الترتيب‭ ‬والظهور‭ ‬بشكل‭ ‬مثالي،‭ ‬وتقديم‭ ‬أداء‭ ‬يعكس‭ ‬تطور‭ ‬الكرة‭ ‬البحرينية‭. ‬

في‭ ‬الختام،‭ ‬يبقى‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬الإثارة‭ ‬والتشويق‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز،‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬بمثابة‭ ‬منصة‭ ‬لإظهار‭ ‬المواهب‭ ‬المحلية‭ ‬والتنافس‭ ‬الرياضي‭ ‬الرفيع‭.‬