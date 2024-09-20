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كابتن فريق سماهيج لكرة السلة أحمد فتيل:طموحنا الصعود لكن الواقع صعب جدا

9/20/2024 7:22:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حوار أجراه: أحمد الذهبة - تصوير: هاني صالح السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬أحمد‭ ‬فتيل‭ ‬كابتن‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬سماهيج‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬طموحه‭ ‬الصعود‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬الواقع‭ ‬لا‭ ‬يسمح‭ ‬له‭ ‬بتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الطموح‭ ‬بسبب‭ ‬ضعف‭ ‬الإمكانيات‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬وعدم‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬داعمين‭ ‬أو‭ ‬رعاة‭ ‬من‭ ‬الخارج،‭ ‬حيث‭ ‬يشارك‭ ‬فريق‭ ‬سماهيج‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬محترف‭ ‬أجنبي،‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬عدم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬استقطاب‭ ‬لاعبين‭ ‬محليين‭ ‬مميزين،‭ ‬ولذلك‭ ‬يكون‭ ‬التفوق‭ ‬للفرق‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬صفوفها‭ ‬بمحترفين‭ ‬ولاعبين‭ ‬محليين‭.‬


الواقع‭ ‬الصعب

أوضح‭ ‬أحمد‭ ‬فتيل‭ ‬أن‭ ‬الطموح‭ ‬العالي‭ ‬عند‭ ‬اللاعبين‭ ‬والرغبة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬شيء‭ ‬والإعداد‭ ‬المبكر‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬القدير‭ ‬أحمد‭ ‬حمزة‭ ‬والانضباط‭ ‬في‭ ‬التدريبات‭ ‬جميعها‭ ‬لن‭ ‬تجدي‭ ‬نفعا‭ ‬حينما‭ ‬نكون‭ ‬منقوصين‭ ‬من‭ ‬محترف‭ ‬أجنبي‭ ‬والفرق‭ ‬المنافسة‭ ‬لديها،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬المحترف‭ ‬الأجنبي‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬يصنع‭ ‬الفارق‭ ‬في‭ ‬المباريات،‭ ‬وتابع‭: ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬حاولنا‭ ‬تحقيق‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الفضي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬محترف‭ ‬ونافسنا‭ ‬حتى‭ ‬آخر‭ ‬مباراة‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬النويدرات‭ ‬لكنا‭ ‬خسرنا‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬محترف‭.‬

محترف‭ ‬ولاعب

بين‭ ‬أحمد‭ ‬فتيل‭ ‬أن‭ ‬المجموعة‭ ‬الموجودة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬أبناء‭ ‬النادي‭ ‬تستطيع‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬إنجاز‭ ‬الصعود‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬بشرط‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬محترف‭ ‬أجنبي‭ ‬ولاعب‭ ‬محلي‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬5‭ ‬تحت‭ ‬الحلق،‭ ‬وتمنى‭ ‬أحمد‭ ‬فتيل‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬سلمان‭ ‬الكعبي‭ ‬لاعب‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬مع‭ ‬سماهيج‭ ‬بنظام‭ ‬الإعارة‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬وأضاف‭: ‬هناك‭ ‬لاعبون‭ ‬آخرون‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬الذي‭ ‬يمنع‭ ‬التعاقد‭ ‬معهم‭ ‬أمرين،‭ ‬الأول‭ ‬ضعف‭ ‬الإمكانيات،‭ ‬والثاني‭ ‬رفض‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬وتفضيلهم‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭.‬

الخبير‭ ‬مدربنا‭ ‬

أشاد‭ ‬أحمد‭ ‬فتيل‭ ‬بجهود‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬أحمد‭ ‬حمزة‭ ‬وما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تطوير‭ ‬فكر‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬التدريبات‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬الفريق‭ ‬ككل،‭ ‬وأضاف‭: ‬وجود‭ ‬الكابتن‭ ‬أحمد‭ ‬حمزة‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للفريق‭ ‬الأول‭ ‬مكسب‭ ‬لنادي‭ ‬سماهيج،‭ ‬وهذا‭ ‬التعاقد‭ ‬يحسب‭ ‬لإدارة‭ ‬النادي‭ ‬التي‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬مدرب‭ ‬خبير‭ ‬يقود‭ ‬الفريق،‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬تنجح‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬رعاة‭ ‬لدعم‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬القادم‭ ‬2024‭-‬2025‭.‬

وبين‭ ‬أحمد‭ ‬فتيل‭ ‬أن‭ ‬الكابتن‭ ‬أحمد‭ ‬حمزة‭ ‬عمل‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬فكر‭ ‬اللاعبين‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الظروف‭ ‬المحيطة،‭ ‬وقد‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الدافعية‭ ‬والرغبة‭ ‬لدى‭ ‬اللاعبين‭ ‬جميعهم،‭ ‬وتابع‭: ‬بدأنا‭ ‬الإعداد‭ ‬مبكرا‭ ‬بهدف‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬الجاهزية‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬الموسم‭.‬

الصالة‭ ‬المشتركة

أشار‭ ‬أحمد‭ ‬فتيل‭ ‬إلى‭ ‬مشكلة‭ ‬تواجه‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬موسم‭ ‬وهي‭ ‬التدرب‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬النادي‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬السلة‭ ‬واليد‭ ‬بجميع‭ ‬فئاتهم،‭ ‬وأضاف‭: ‬لا‭ ‬نحصل‭ ‬على‭ ‬وقت‭ ‬كافٍ‭ ‬للتمارين‭ ‬ونضطر‭ ‬إلى‭ ‬التدريب‭ ‬الفردي‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬آخر‭ ‬لرفع‭ ‬مستوى‭ ‬اللياقة‭ ‬والجاهزية،‭ ‬ولذلك‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬وجود‭ ‬صالة‭ ‬خاصة‭ ‬بكرة‭ ‬السلة‭ ‬أمر‭ ‬مهم‭ ‬سيغير‭ ‬الكثير‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬وخصوصا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المستويات‭ ‬والنتائج‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الفئات‭.‬

مركز‭ ‬متقدم

تحدث‭ ‬أحمد‭ ‬فتيل‭ ‬بواقعية‭ ‬حينما‭ ‬ذكر‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬مركز‭ ‬متقدم‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬المشاركة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬محترف‭ ‬أجني،‭ ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬المحترف‭ ‬سيجعل‭ ‬الهدف‭ ‬الأول‭ ‬هو‭ ‬الصعود،‭ ‬والفريق‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬اللاعبين‭ ‬أبناء‭ ‬النادي‭ ‬الذين‭ ‬يمتازون‭ ‬بالمهارات‭ ‬العالية‭ ‬والروح‭ ‬القتالية‭ ‬والانسجام‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬التشكيلة،‭ ‬وتابع‭: ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬حققنا‭ ‬المركز‭ ‬الثامن،‭ ‬وبالتالي‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬القادم‭ ‬نسعى‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الأفضل‭.‬

وأكد‭ ‬أحمد‭ ‬فتيل‭ ‬أن‭ ‬أبناء‭ ‬سماهيج‭ ‬سيقاتلون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الشعار‭ ‬ولن‭ ‬يرفعوا‭ ‬الراية،‭ ‬وسيدخلون‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الفوز،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬الصعود‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬حق‭ ‬مشروع‭ ‬للجميع‭.‬

المنافسة‭ ‬محتدمة‭ ‬

توقع‭ ‬أحمد‭ ‬فتيل‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المنافسة‭ ‬قوية‭ ‬ومحتدمة‭ ‬بين‭ ‬الفرق‭ ‬الخمسة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬وهي‭ ‬النويدرات،‭ ‬سترة،‭ ‬البحرين،‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬وفريقه‭ ‬سماهيج،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬المستويات‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬الفرق‭ ‬متقاربة‭ ‬جدا‭ ‬والذي‭ ‬سيصنع‭ ‬الفارق‭ ‬بينهم‭ ‬هو‭ ‬المحترف‭ ‬الأجنبي،‭ ‬وتابع‭: ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬النويدرات‭ ‬حظوظه‭ ‬قوية‭ ‬ويعد‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬المرشحين‭ ‬نظرا‭ ‬لنتائجه‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬ووجود‭ ‬محترف‭ ‬أجنبي‭ ‬لديه‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬والابتعاد‭ ‬عن‭ ‬اللعب‭ ‬أمام‭ ‬أندية‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬أمر‭ ‬إيجابي‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الظروف،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الفوارق‭ ‬بين‭ ‬أندية‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬بسيطة‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬الفوارق‭ ‬بين‭ ‬أندية‭ ‬الدرجتين‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية‭.‬

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