فلسطين تستقبل الكويت في الدوحة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
رام الله (الاراضي الفلسطينية) - (أ ف ب) : أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اعتذار نظيره الكويتي عن المواجهة التي تجمع منتخبي البلدين في الاراضي الفلسطينية في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية لمونديال 2026، مشيرا الى اتفاقهما على اللعب في الدوحة في 15 أكتوبر المقبل.
وقال الاتحاد الفلسطيني في بيان: «تلقى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم رسالة من الاتحاد الكويتي تفيد باعتذار الأخير عن لعب مباراة المنتخبين المقبلة لحساب تصفيات كأس العالم على أرض فلسطين بتاريخ 15 أكتوبر المقبل، وطلب نقل ملعب المباراة بعد موافقته مسبقا على اللعب في الأراضي الفلسطينية».
وأضاف: «إننا في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم نتفهم تعقيدات هذا القرار ونقدّر التواصل المدروس والمحترم من جانب إخواننا الكويتيين. لطالما كانت الكويت داعما ثابتا لفلسطين. ويعكس هذا الدعم الروابط التاريخية العميقة بين شعبينا، ونحن نعتز بهذه العلاقة الأخوية».
وتابع: «بالرغم من تأكيدنا على جاهزيتنا التامة لاستضافة المباراة في فلسطين، إلا أننا نحترم الأسباب التي عبرت عنها الكويت. وقد اتفق الاتحادان على أن تقام المباراة في الدوحة، ونتطلع إلى مباراة عادلة وتنافسية بين المنتخبين».
وأردف قائلا: «نود أن نؤكد أن هذا الوضع مؤقت ويعود إلى الظروف الحالية التي نواجهها في فلسطين، حيث يتعرض شعبنا في غزة لإبادة جماعية. نحن واثقون بأن هذه المحنة ستنتهي، وسنعمل جاهدين لضمان عودة منتخباتنا الوطنية للعب على أرض الوطن في أقرب وقت ممكن».
وأوضح: «يبقى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ملتزما بحق لعب مبارياته البيتية في القدس، فلسطين، ومنح جماهيرنا الوفية الفرصة لمشاهدة الإنجازات التاريخية لفريقهم على أرض الوطن. هذا حق لنا، وسنواصل النضال من أجل تحقيقه بكل السبل الممكنة».
وختم بيانه بـ: «نؤكد أن هذا القرار لن يؤثر على العلاقات الأخوية العميقة التي تربطنا بالكويت، ونحن على ثقة بأن الفرص سوف تتاح مستقبلا للعب في فلسطين، مما يعزز الروابط بين البلدين».
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