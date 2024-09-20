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فلسطين تستقبل الكويت في الدوحة

9/20/2024 7:22:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

رام‭ ‬الله‭ (‬الاراضي‭ ‬الفلسطينية‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الفلسطيني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اعتذار‭ ‬نظيره‭ ‬الكويتي‭ ‬عن‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬منتخبي‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬الاراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬ضمن‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬لمونديال‭ ‬2026،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬اتفاقهما‭ ‬على‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭.‬

وقال‭ ‬الاتحاد‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬تلقى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الفلسطيني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬رسالة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الكويتي‭ ‬تفيد‭ ‬باعتذار‭ ‬الأخير‭ ‬عن‭ ‬لعب‭ ‬مباراة‭ ‬المنتخبين‭ ‬المقبلة‭ ‬لحساب‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬فلسطين‭ ‬بتاريخ‭ ‬15‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل،‭ ‬وطلب‭ ‬نقل‭ ‬ملعب‭ ‬المباراة‭ ‬بعد‭ ‬موافقته‭ ‬مسبقا‭ ‬على‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬إننا‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الفلسطيني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬نتفهم‭ ‬تعقيدات‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬ونقدّر‭ ‬التواصل‭ ‬المدروس‭ ‬والمحترم‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬إخواننا‭ ‬الكويتيين‭. ‬لطالما‭ ‬كانت‭ ‬الكويت‭ ‬داعما‭ ‬ثابتا‭ ‬لفلسطين‭. ‬ويعكس‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬الروابط‭ ‬التاريخية‭ ‬العميقة‭ ‬بين‭ ‬شعبينا،‭ ‬ونحن‭ ‬نعتز‭ ‬بهذه‭ ‬العلاقة‭ ‬الأخوية‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬تأكيدنا‭ ‬على‭ ‬جاهزيتنا‭ ‬التامة‭ ‬لاستضافة‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬فلسطين،‭ ‬إلا‭ ‬أننا‭ ‬نحترم‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬عبرت‭ ‬عنها‭ ‬الكويت‭. ‬وقد‭ ‬اتفق‭ ‬الاتحادان‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬الدوحة،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬مباراة‭ ‬عادلة‭ ‬وتنافسية‭ ‬بين‭ ‬المنتخبين‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬نود‭ ‬أن‭ ‬نؤكد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬مؤقت‭ ‬ويعود‭ ‬إلى‭ ‬الظروف‭ ‬الحالية‭ ‬التي‭ ‬نواجهها‭ ‬في‭ ‬فلسطين،‭ ‬حيث‭ ‬يتعرض‭ ‬شعبنا‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬لإبادة‭ ‬جماعية‭. ‬نحن‭ ‬واثقون‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬المحنة‭ ‬ستنتهي،‭ ‬وسنعمل‭ ‬جاهدين‭ ‬لضمان‭ ‬عودة‭ ‬منتخباتنا‭ ‬الوطنية‭ ‬للعب‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‮»‬‭.‬

وأوضح‭: ‬‮«‬يبقى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الفلسطيني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ملتزما‭ ‬بحق‭ ‬لعب‭ ‬مبارياته‭ ‬البيتية‭ ‬في‭ ‬القدس،‭ ‬فلسطين،‭ ‬ومنح‭ ‬جماهيرنا‭ ‬الوفية‭ ‬الفرصة‭ ‬لمشاهدة‭ ‬الإنجازات‭ ‬التاريخية‭ ‬لفريقهم‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الوطن‭. ‬هذا‭ ‬حق‭ ‬لنا،‭ ‬وسنواصل‭ ‬النضال‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيقه‭ ‬بكل‭ ‬السبل‭ ‬الممكنة‮»‬‭.‬

وختم‭ ‬بيانه‭ ‬بـ‭: ‬‮«‬نؤكد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬لن‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬العميقة‭ ‬التي‭ ‬تربطنا‭ ‬بالكويت،‭ ‬ونحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بأن‭ ‬الفرص‭ ‬سوف‭ ‬تتاح‭ ‬مستقبلا‭ ‬للعب‭ ‬في‭ ‬فلسطين،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬الروابط‭ ‬بين‭ ‬البلدين‮»‬‭.‬



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