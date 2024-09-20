اصابة شاب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال على مدخل بيت لحم الشمالي

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم /PNN / اصيب شاب فلسطيني مساء اليوم الجمعة برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي المتمركزة على ابراج عسكرية اي محيط مسجد بلال بن رباح على مدخل بيت لحم الشمالي المعروفة ايضا بقبة راحيل.

واصيب الشاب برصاص جنود الاحتلال على مدخل المدينة حيث اطلق عليه جنود الاحتلال مما ادى لاصابته بجروح في البطن والحوض حيث وصفت هذه الجراح ما بين المتوسطة والخطيرة.

وقام عدد من الشبان كانوا يمرون بالمنطقة بنقل الشاب بسيارة خاصة ثم جرى نقله بسيارة اسعاف تابعة لجمعية الهلال الاحمر بمنتصف الطريق والتي قامت بدورها بنقله الى بيت جالا الحكومي حيث تم ادخاله لغرفة العمليات بشكل سريع.

يتبع





