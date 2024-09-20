السعودية تسجل هزة أرضية بقوة 2.5 جنوب مدينة الشقيق

السعودية تسجل هزة أرضية بقوة 2.5 جنوب مدينة الشقيق
التاريخ
9/20/2024 7:13:09 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
سجلت السعودية، هزة أرضية بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر اليوم جنوب مدينة الشقيق التي تقع في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة على ساحل البحر الأحمر.
وقال طارق أبا الخيل المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية قوله إن الهزة الأرضية لم تسبب أي خطورة، كما لم يتم تسجيل هزات ارتدادية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
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