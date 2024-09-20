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السعودية تسجل هزة أرضية بقوة 2.5 جنوب مدينة الشقيق

9/20/2024 7:13:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


سجلت السعودية، هزة أرضية بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر اليوم جنوب مدينة الشقيق التي تقع في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة على ساحل البحر الأحمر.

وقال طارق أبا الخيل المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية قوله إن الهزة الأرضية لم تسبب أي خطورة، كما لم يتم تسجيل هزات ارتدادية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

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