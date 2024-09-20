إسرائيل تعلن اغتيال 11 قيادياً في «حزب الله»

اشتعل الفتيل بين إسرائيل وحزب الله في لبنان سواء في معاقل الحزب بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت أم على مناطق التماس على الحدود، ففيما وجهت إسرائيل ضربة موجعة للحزب باستهداف أسفر عن مقتل أحد قادته وآخرين، سدد الحزب ضربات لثكنات ومقار عسكرية إسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، القضاء على إبراهيم عقيل، قائد قوة الرضوان وحدة النخبة في حزب الله، وقادة كبار آخرين، في غارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت. وقال ناطق باسم الجيش: مع إبراهيم عقيل تمت تصفية نحو 11 مسؤول من قوة الرضوان التابعة لحزب الله.

ووفق الجيش الإسرائيلي، فإن عقيل والقادة الآخرين الذين قتلوا في غارة كانوا يخططون)) لهجوم على شمال إسرائيل كانوا ينوون التسلل إلى المجتمعات الإسرائيلية وقتل المدنيين الأبرياء. وقال الناطق باسم الجيش، دانيال هاغاري، في مؤتمر صحافي، إن نحو 11 قادة قتلوا في الغارة إلى جانب عقيل.

ونفذت إسرائيل غارة على الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. وقال الجيش الإسرائيلي، إنه نفذ ضربة محددة الهدف في بيروت، مشيراً إلى أنه وفي هذه اللحظة لا توجد تغييرات في الإرشادات الدفاعية لقيادة الجبهة الداخلية.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بسقوط قتلى وجرحى في الغارة التي استهدفت منطقة الجاموس بحي القائم في الضاحية الجنوبية، مشيرة إلى أن أكثر من غارة استهدفت مبنى في منطقة القائم في شارع مكتظ بالمارة.

وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، أن طائرة حربية إسرائيلية من طراز إف - 35 شنت غارة بصاروخين مستهدفة شقة في الجاموس، ما تسبب في خسائر بشرية، وإحصاء أطفال بين القتلى.

وفيما تصاعدت أعمدة الدخان في سماء المنطقة، هرعت سيارات الإسعاف، والصليب الأحمر، وفرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني إلى المكان المستهدف، وعملوا على نقل الإصابات وسط انتشار للجيش اللبناني. وقال أحد سكان حي الجاموس، إن منزله اهتز بالكامل، مضيفاً إنه سمع دوي انفجارين قويين.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي، على بلدة عيتا الشعب الجنوبية، وبلدة كفرشوبا وأطراف بلدة ياطر في جنوب لبنان.

كما استهدف القصف المدفعي أطراف بلدات يارون، بيت ليف، وحانين، زبقين، الطيري الجنوبية، فضلاً عن تنفيذ غارات على بلدات ميس الجبل وكفركلا وعيترون والطيبة وأطراف بلدتي العديسة وكفركلا في جنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي، إنه تم إلغاء أوامر تقيد الحركة والتجمعات الكبيرة صدرت مساء أول من أمس لعدد من التجمعات السكنية في شمال إسرائيل وهضبة الجولان.

استهداف ثكنات

في الأثناء، أعلن حزب الله، أن عناصره استهدفوا، أمس، مجدداً ثكنات إسرائيلية عدة بصواريخ الكاتيوشا، مشيراً إلى قصف مقر الكتيبة الصاروخية والمدفعية في ثكنة يوآف بصليات، فضلاً عن قصف مقر قيادة الجمع الحربي لفرقة الجولان في ثكنة يردن بصواريخ الكاتيوشا.

كما أكد الحزب، أن عناصره قصفوا مقر قيادة فرقة الجولان 210 في نفح بالصواريخ.‏ واستهدف الحزب جنوداً إسرائيليين في موقع المطلة الإسرائيلي بصاروخ موجه، وثكنات بيريا وكيلع والعليقة.‏ وقالت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية، أمس، إن نحو 150 صاروخاً أطلقت من لبنان عبر الحدود، مشيرة إلى أنه لم ترد تقارير بعد عن وقوع خسائر بشرية.

دعوات تهدئة

إلى ذلك، حثت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل، على خفض التصعيد على الفور، بعد زيادة كبيرة في الأعمال القتالية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وقال الناطق باسم اليونيفيل، أندريا تيننتي: يساورنا القلق من التصعيد المتزايد عبر الخط الأزرق ونحث جميع الأطراف المعنية على خفض التصعيد على الفور.

وفيما قال البيت الأبيض الأمريكي، إن الحل الدبلوماسي ممكن وملح. مشيراً إلى الخوف والقلق من التصعيد المحتمل. ودعت بريطانيا، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.