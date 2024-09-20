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مقتل 3 أشخاص وتضرر 100 ألف جراء فيضانات التشيك

9/20/2024 7:13:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تسببت الفيضانات الأخيرة التي شهدتها منطقة ((مورافيا-سيليزيا)) في شمال شرق التشيك بتضرر حوالي 99 ألفاً و990 شخصاً، ويشمل هذا الرقم هؤلاء الأشخاص الذين تضررت ممتلكاتهم بسبب مياه الفيضانات والأمطار الغزيرة، حسب ((راديو براغ)) أمس الجمعة. وواجه حوالي 15 ألف شخص مخاطر فقدان حياتهم، بسبب الفيضانات.

وحتى الآن، تأكد مقتل ثلاثة أشخاص. وأبلغت الشرطة أيضاً عن سابع حالة نهب، حيث حاول أحد الجناة سرقة دراجات بخارية وكهربائية. وما زالت المنطقة في حالة طوارئ، ويواجه من يرتكب جرائم النهب، عقوبة تصل إلى ثمانية أعوام في السجن. وتستمر جهود التنظيف، حيث يساعد 330 جندياً في المناطق المتضررة، ويساعد 100 آخرون في التشيك في استعادة الطاقة.

ويوزع رجال الإطفاء محطات غسيل متنقلة ومراحيض وسخانات وإمدادات تنظيف، بما في ذلك 1400 جهاز لإزالة الرطوبة. وما زال الطريق السريع دي1 المؤدي إلى بولندا مغلقاً، لكن يأمل المسؤولون إعادة افتتاحه قريباً.

ومن جهة أخرى، تعتزم التشيك زيادة العجز المالي المستهدف للعامين الجاري والمقبل للتعامل مع الأضرار التي أحدثتها الفيضانات المنتشرة، في ضربة جديدة لطموح الحكومة للحد من ديون الدولة.

وتعرضت التشيك لأسوأ فيضانات منذ عقود على مدار الأسبوع الماضي، فيما أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضان الأنهار. ولم تقدم الحكومة بعد تقديراً دقيقاً لإجمالي الأضرار، لكن وزير المالية زبينيك ستانيورا ذكر أن التكاليف سيتم توزيعها على ميزانية الدولة والبلديات وشركات التأمين ومساعدات الاتحاد الأوروبي.

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