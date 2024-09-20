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إخلاء ((ناجح))

9/20/2024 7:10:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬بوزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬السعودية‭ ‬وصول‭ ‬طائرة‭ ‬الإخلاء‭ ‬الطبية‭ ‬التابعة‭ ‬للإدارة‭ ‬التي‭ ‬تقل‭ ‬على‭ ‬متنها‭ ‬النجم‭ ‬السعودي‭ ‬ولاعب‭ ‬نادي‭ ‬الشباب‭ ‬فهد‭ ‬المولد،‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬الرياض،‭ ‬قادمة‭ ‬من‭ ‬دبي‭. ‬واستقر‭ ‬المولد‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬مستشفيات‭ ‬العاصمة‭ ‬السعودية‭ ‬الرياض،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تمت‭ ‬عملية‭ ‬الإخلاء‭ ‬الطبي‭ ‬بنجاح،‭ ‬والتي‭ ‬لم‭ ‬تكتمل‭ ‬في‭ ‬محاولات‭ ‬سابقة‭ ‬نظير‭ ‬الحالة‭ ‬الطبية‭ ‬الحرجة‭ ‬للنجم‭ ‬فهد‭ ‬المولد‭.‬

وتعرض‭ ‬فهد‭ ‬المولد‭ ‬لحادثة‭ ‬سقوط‭ ‬من‭ ‬شرفة‭ ‬منزله‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬دخل‭ ‬على‭ ‬إثرها‭ ‬العناية‭ ‬المركزة‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬أيام،‭ ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬حرجة‭ ‬جداً‭ ‬لم‭ ‬تستقر‭ ‬من‭ ‬حينها‭.‬

وتمت‭ ‬عملية‭ ‬الإخلاء‭ ‬الطبية‭ ‬تحت‭ ‬أنظار‭ ‬فريق‭ ‬طبي‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬السعودي،‭ ‬ومتابعة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مستشفى‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬دبي‭.‬

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