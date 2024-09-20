إخلاء ((ناجح))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع السعودية وصول طائرة الإخلاء الطبية التابعة للإدارة التي تقل على متنها النجم السعودي ولاعب نادي الشباب فهد المولد، إلى العاصمة الرياض، قادمة من دبي. واستقر المولد في أحد مستشفيات العاصمة السعودية الرياض، بعد أن تمت عملية الإخلاء الطبي بنجاح، والتي لم تكتمل في محاولات سابقة نظير الحالة الطبية الحرجة للنجم فهد المولد.
وتعرض فهد المولد لحادثة سقوط من شرفة منزله الخاص في دبي دخل على إثرها العناية المركزة منذ عدة أيام، وفي حالة حرجة جداً لم تستقر من حينها.
وتمت عملية الإخلاء الطبية تحت أنظار فريق طبي كبير من الجانب السعودي، ومتابعة من قبل مستشفى راشد في دبي.
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