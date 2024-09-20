إخلاء ((ناجح))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتعرض‭ ‬فهد‭ ‬المولد‭ ‬لحادثة‭ ‬سقوط‭ ‬من‭ ‬شرفة‭ ‬منزله‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬دخل‭ ‬على‭ ‬إثرها‭ ‬العناية‭ ‬المركزة‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬أيام،‭ ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬حرجة‭ ‬جداً‭ ‬لم‭ ‬تستقر‭ ‬من‭ ‬حينها‭.‬

وتمت‭ ‬عملية‭ ‬الإخلاء‭ ‬الطبية‭ ‬تحت‭ ‬أنظار‭ ‬فريق‭ ‬طبي‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬السعودي،‭ ‬ومتابعة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مستشفى‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬دبي‭.‬

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