في اليوم الدولي للسلام.. وزير الخارجية: مبادرات ملكية رائدة لنشر ثقافة السلام والحوار والتفاهم الدولي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعرب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بمناسبة‭ ‬الاحتفاء‭ ‬باليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للسلام‭ ‬والذكرى‭ ‬الخامسة‭ ‬والعشرين‭ ‬لاعتماد‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إعلان‭ ‬وبرنامج‭ ‬عمل‭ ‬بشأن‭ ‬ثقافة‭ ‬السلام‭ ‬حول‭ ‬موضوع‭ ‬‮«‬زرع‭ ‬ثقافة‭ ‬السلام‮»‬،‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية،‭ ‬وتوجهات‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الوساطة‭ ‬والدبلوماسية‭ ‬الوقائية‭ ‬والتعاون‭ ‬الدولي‭ ‬متعدد‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬إرساء‭ ‬دعائم‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬والدائم‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والعالم‭.‬‮

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وحث‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬التجاوب‭ ‬الفعال‭ ‬مع‭ ‬المبادرات‭ ‬السامية‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬والتي‭ ‬أقرتها‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬الثالثة‭ ‬والثلاثون‭ ‬‮«‬قمة‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬عقد‭ ‬واستضافة‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬للسلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬لحلّ‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬حل‭ ‬الدولتين،‭ ‬وإقامة‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المستقلة،‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬يونيو‭ ‬1967،‭ ‬وقبول‭ ‬عضويتها‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وتوفير‭ ‬الخدمات‭ ‬التعليمية‭ ‬والصحية‭ ‬للمتضررين‭ ‬من‭ ‬الصراعات‭ ‬والنزاعات‭ ‬بالمنطقة،‭ ‬وتطوير‭ ‬التعاون‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬والابتكار‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭.‬‮

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ودعا‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬إلى‭ ‬الاضطلاع‭ ‬بمسؤولياته‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬قرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية،‭ ‬بشأن‭ ‬الوقف‭ ‬الشامل‭ ‬والدائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬والأعيان‭ ‬المدنية،‭ ‬وتسهيل‭ ‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والإغاثية‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬وآمن‭ ‬ومستدام‭ ‬ودون‭ ‬عوائق،‭ ‬وتهدئة‭ ‬الأوضاع‭ ‬الإقليمية‭ ‬المضطربة،‭ ‬وتغليب‭ ‬لغة‭ ‬الحوار‭ ‬والتفاوض‭ ‬لمنع‭ ‬التصعيد‭ ‬واحتواء‭ ‬التوتر‭ ‬العسكري،‭ ‬وإنهاء‭ ‬الحروب‭ ‬وتسوية‭ ‬النزاعات،‭ ‬بما‭ ‬يصون‭ ‬حقوق‭ ‬شعوب‭ ‬المنطقة‭ ‬كافة‭ ‬في‭ ‬العيش‭ ‬المشترك‭ ‬بأمان‭ ‬وسلام‭ ‬ووئام‭ ‬ورخاء‭.‬‮

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وثمّن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المبادرات‭ ‬العالمية‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بمنح‭ ‬جوائز‭ ‬دولية‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‭ ‬وخدمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬وتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬والشباب،‭ ‬ودعم‭ ‬التعليم‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬ومواصلة‭ ‬إسهامات‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الإغاثي‭ ‬والتنموي،‭ ‬والبرامج‭ ‬التعليمية‭ ‬والتثقيفية‭ ‬لمركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬العالمي‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬منظمات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬أكاديمية‭ ‬وبرلمانية‭ ‬دولية،‭ ‬بما‭ ‬يتسق‭ ‬مع‭ ‬مبادئ‭ ‬‮«‬إعلان‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬ودعوة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬إلى‭ ‬إقرار‭ ‬اتفاقية‭ ‬دولية‭ ‬لتجريم‭ ‬خطابات‭ ‬الكراهية‭ ‬الدينية‭ ‬والطائفية‭ ‬والعنصرية،‭ ‬ومنع‭ ‬إساءة‭ ‬استغلال‭ ‬المنصات‭ ‬الإعلامية‭ ‬والرقمية‭ ‬في‭ ‬التحريض‭ ‬على‭ ‬التعصب‭ ‬والتطرف‭ ‬والإرهاب‭.‬‮

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وأشار‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬وتعزيز‭ ‬شراكات‭ ‬استراتيجية‭ ‬وفاعلة‭ ‬في‭ ‬محيطها‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭ ‬لتكريس‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬والتنمية،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬وثيقة‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬مع‭ ‬وكالات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكتسبات‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الشاملة‭ ‬للتكامل‭ ‬الأمني‭ ‬والازدهار‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬واتفاقية‭ ‬شراكة‭ ‬الاستثمار‭ ‬والتعاون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬وسعيها‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬إلى‭ ‬إقامة‭ ‬علاقات‭ ‬ودية‭ ‬متوازنة‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬وتنميتها‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬السلام‭ ‬وحسن‭ ‬الجوار‭ ‬والاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬وعدم‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى،‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬تسوية‭ ‬النزاعات‭ ‬بالطرق‭ ‬السلمية،‭ ‬وإخلاء‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭ ‬من‭ ‬أسلحة‭ ‬الدمار‭ ‬الشامل‭.‬‮

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وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬النهج‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬الحكيم‭ ‬لصاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وتوجهات‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وضعت‭ ‬دبلوماسية‭ ‬السلام‭ ‬والتسامح‭ ‬والإنسانية‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬أولويات‭ ‬سياستها‭ ‬الخارجية،‭ ‬وركائز‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ (‬2022-2026‭)‬،‭ ‬استنادًا‭ ‬إلى‭ ‬قيمها‭ ‬الإنسانية‭ ‬والحضارية‭ ‬في‭ ‬احترام‭ ‬التنوع‭ ‬الديني‭ ‬والثقافي‭ ‬والعيش‭ ‬المشترك،‭ ‬ورؤيتها‭ ‬الثاقبة‭ ‬للترابط‭ ‬بين‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬وحماية‭ ‬وتعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مجتمعات‭ ‬إنسانية‭ ‬تنعم‭ ‬بالعدالة‭ ‬والتعاون‭ ‬والتقدم‭ ‬والتضامن‭ ‬والرخاء،‭ ‬والالتزام‭ ‬الجماعي‭ ‬بقواعد‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬نحو‭ ‬عالم‭ ‬خالٍ‭ ‬من‭ ‬الحروب‭ ‬والصراعات‭ ‬والإرهاب‭ ‬والكراهية‭.‬