اعتقال شاب من قلقيلية على حاجز عسكري
التاريخ
9/20/2024 3:16:44 PM
(MENAFN
- Palestine News Network
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قلقيلية /PNN-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، شابا من مدينة قلقيلية.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد ماجد مسلم قرعان، أثناء مروره عبر حاجز عسكري على مدخل قرية النبي الياس شرق قلقيلية
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