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اعتقال شاب من قلقيلية على حاجز عسكري

9/20/2024 3:16:44 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية /PNN-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، شابا من مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد ماجد مسلم قرعان، أثناء مروره عبر حاجز عسكري على مدخل قرية النبي الياس شرق قلقيلية

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