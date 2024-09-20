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الحرارة إلى انخفاض وزخات مطرية بالشمال

9/20/2024 3:14:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - يطرأ السبت انخفاض قليل على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر غيوم متفرقة على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وبحسب إدارة الأرصاد الجوية يطرأ غدا انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئيا ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.
وتكون الأجواء الاثنين، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.-(بترا)

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