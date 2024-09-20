Friday, 20 September 2024 11:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كيف يتصدى التعليم لأزمة التغيرات المناخية؟

9/20/2024 3:14:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر عمان - في ظل تشديد دعوات عالمية على أهمية تكيف أنظمة التعليم مع التغيرات المناخية، أكد خبراء تربويون أهمية التصدي لأزمة التغيرات المناخية التي تهدد مستقبل البشرية والحضارة الإنسانية ونموها.
وأشاروا، في أحاديثهم المنفصلة لـ"الغد"، إلى أن التصدي لأزمة تغيرات المناخ يكون من خلال التعليم، عبر وضع السياسة التعليمية وتوفير الأطر والأدلة المتعلقة بالمناخ والتغيرات المناخية، والتوسع في تضمين التغيرات في المناهج والكتب المدرسية ومصادر التعلم كافة، واستكمال مشروع المناهج الرقمية، بالإضافة إلى تطوير المحتوى الإلكتروني وتفعيل نظامه وغيرها.
وكان تقرير جديد للبنك الدولي صدر مؤخرا، أشار إلى أن 400 مليون طالب على مستوى العالم تعرضوا لإغلاق المدارس بسبب الظروف المناخية القاسية منذ العام 2022.
وتناول التقرير الذي جاء بعنوان "اختيار مستقبلنا: التعليم من أجل العمل المناخي" الآثار الضارة لتغير المناخ على التعليم في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، ويقدم حلولاً لتسخير التعليم لتحفيز العمل المناخي.
بدورها، تواصلت "الغد" مع مسؤولين في وزارة التربية والتعليم للتعليق على هذا الموضوع، لكن لم يتسن لها الحصول على رد رسمي.
وكانت وزارة التربية والتعليم أطلقت، مؤخرا، إستراتيجية لإدارة الأزمات والمخاطر 2023-2027؛ حيث حددت الإستراتيجية 13 خطرا رئيسيا تؤثر على نظام التعليم في المملكة، موضحة المخاطر الرئيسية المحددة في الأقاليم الثلاثة، والتي صنفت بحسب احتمال تكرارها أو أثرها الكبير في نظام التعليم في المملكة المتمثلة في مخاطر الطقس، والمخاطر الاجتماعية، ومخاطر الحدود، والخطر السيبراني، إضافة إلى مخاطر الفيضانات، والأمن الغذائي، والجفاف، والمخاطر الصناعية، والبيولوجية، والجراد، والزلازل، والحفر الانهدامية، والانهيارات الأرضية.
وفي هذا الصدد، قال الخبير التربوي الدكتور محمود المساد، إن ظاهرة التغير المناخي حتمية ومتنوعة وعالمية، وتتفاوت الدول في المساهمة بها، وزيادة حدتها، أو الحد من آثارها، والتكيف معها من دولة إلى أخرى.
وأوضح المساد أن التعليم له دور بارز في ذلك، من خلال الوعي بهذه الظاهرة، والتحوط لها قبل وقوعها أو تفاقمها كما في حالات التصحر، والتخفيف من حدتها كما في المحافظة على الأشجار وتكثيرها وتقليل فاقد المياه، وجميعها وغيرها ترتبط بالمعرفة المكتسبة بالتعليم، ومنظومة القيم والمهارات التي تترسخ في كيان المتعلمين وشخصياتهم وما يصدر عنهم بعد ذلك من سلوكيات.
وأشار الى أن التعليم والمتعلمين في الأردن يتأثرون أكثر من غيرهم بهذه الآثار، فعلى الرغم من صغر المساحة الجغرافية، إلا أنها تتمتع بتنوع مناخي شديد، ففيها مناطق باردة جدا في الشتاء، وحارة للغاية في الصيف، وأمطار قليلة تتغير في كمياتها من عام إلى آخر، وقد تمر سنوات متتالية جافة، وقد تسقط أمطار صحراوية جارفة كارثية أحيانا.
وهذا كله خلق ظواهر أخرى تنعكس على التعليم سلبياً مثل زيادة عدد أيام التعطل في السنة نتيجة البرد الشديد وتساقط الثلوج والفيضانات والحر الشديد، سواء على مستوى المملكة، أو على مستوى منطقة بعينها، علما أن مثل هذه الآثار تزداد حدة عندما تترافق مع الفقر والنظام المركزي في إدارة التعليم، وفق المساد.
وتابع أنه على الرغم من شح الإمكانات، إلا أن وزارة التربية والتعليم تقوم ببعض الدور الوقائي لمثل هذه الوجوه التي تشكل ظاهرة التغير المناخي في الأردن، فعلى صعيد الوقاية المستمرة في الوعي الإنساني المرتبط بمحتوى التعلم، تزخر المناهج والكتب المدرسية ومصادر التعلم المتعددة بمحتوى يرفع من الوعي المعرفي، والقيم والمهارات التي تدعم سلوكيات الطلبة في التخفيف من آثار هذه الظاهرة، والتغلب على بعض تحدياتها، خاصة في الأنشطة المدرسية التي تحافظ بها على غطاء نباتي مستدام، وبيئة خضراء حيوية.
وأضاف مساد: "وعلى صعيد بيئات التعلم، تجتهد الوزارة في تخفيف حدة البرد في بعض المناطق من خلال وسائل التدفئة المناسبة، وكذلك في مناطق الحر الشديد بوسائل التكييف المناسبة".
بدوره، قال مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم سابقا الدكتور محمد أبو غزلة، إن أزمة المناخ والتغيرات المناخية أصبحت واقعا ومهددا لمستقبل البشرية ولجميع مناشط الحياة في أنحاء العالم، وخاصة التعليم.
وقال أبو غزلة إن الأردن أصبح كجزء من هذا العالم يشهد هذه التغيرات المناخية والمتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة والجفاف، والتصحر نتيجة التعدي على الأشجار الحرجية، وتشكل السيول والفيضانات أحيانا والتي أثرت على البنى التحتية للمرافق العامة ومنها المدارس، ما قد يتسبب في تعطيل الطلبة وفقدان أيام تعلمية من الفرص التي يستحقونها.
كما يعاني الأردن من انحباس الأمطار أحيانا، ما أثر على مصادر المياه لديه، وبالتالي أثرت هذه التغيرات المناخية على الأوضاع الاقتصادية للأسر والمزارعين وغيرهم والذين يتوقفون عن إرسال أبنائهم الذكور والإناث للتعليم، بسبب الأوضاع المادية الصعبة، ولعل هذه العوامل جميعها تدفع بأبنائهم للتسرب المدرسي، وفق أبو غزلة.
وأكد ضرورة التوعية بالتغيرات المناخية والكوارث التي تنتج عنها من أجل ضمان استمرارية التعليم للطلبة في كل مكان، وتوفير كل الموارد لدعم تمويل التعليم وتوفير البنى التحتية والتقنية، وتطوير المحتوى الإلكتروني ومنصات التعليم، وتوفير الأدوات الإلكترونية وتدريب المعلمين والطلبة وتمكينهم من المهارات اللازمة لضمان استدامة التعامل مع التغيرات المناخية، لاسيما وأن التعليم هو المحرك الأساسي وهو بوابة التمكين من المهارات وحل المشكلات التي تواجه الشباب ويعيد تشكيلهم وإعدادهم للمستقبل.
وبين أبوغزلة أن التأثيرات المحتملة لأزمة تغير المناخ على التعليم في الأردن، يمكن أن تتمثل في الانقطاع عن المدرسة والتسرب من التعليم لتأمين سبل العيش وخاصة في مناطق جيوب الفقر أو غيرها، إضافة لتأثير هذه التغيرات على الأداء الأكاديمي للطلاب بسبب البرودة الحادة أو الحرارة المرتفعة، وخاصة في مناطق الأغوار والعقبة والصحراء في الجنوب والشرق.
وأوضح أن أزمة التغيرات المناخية تهدد مستقبل البشرية وتهدد الحضارة الإنسانية ونموها، ونحن في الأردن أكثر تعرضا لهذه الأزمات، لذا لا بد من التصدي لها ومن خلال التعليم من خلال وضع السياسية التعليمية وتوفير الأطر والأدلة المتعلقة بالمناخ والتغيرات المناخية، والتوسع في تضمين التغيرات في المناهج والكتب المدرسية ومصادر التعلم كافة، واستكمال مشروع المناهج الرقمية الذي أعلن عنه، بالإضافة إلى تطوير المحتوى الإلكتروني وتفعيل نظام التعليم الإلكتروني الذي تم إقراره مؤخرا.
فضلا عن إعداد بنوك الأسئلة والامتحانات الإلكترونية المرتبطة به، والبدء بتنفيذ إستراتيجية التعليم المتمازج وتوفير جميع متطلباتها، والاستثمار في بناء المنصات التعليمية، والاستفادة من البدائل التعليمية التكنولوجية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت في متناول اليد.
ولفت إلى ضرورة تزويد الطلبة بالتعليم المناخي والمهارات المراعية للبيئة، لتعزيز قدرتهم على التكيف مع آثار تغيير المناخ، والاستعداد لمواجهتها، وتمكين المعلمين والطلبة من المهارات اللازمة لإدارة التغيرات المناخية والتعامل معها، ومع تحدياتها ليكونوا لاعبين بارزين في مواجهة تحديات تغير المناخ.
وأكد أبوغزلة أهمية العمل على توحيد الجهود الوطنية كافة، وإشراك الوزارات والمؤسسات والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها في جميع النقاشات والقرارات المتعلقة بتغير المناخ على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية؛ لدعم التوجهات الوطنية والإستراتيجيات والخطط والسياسات في مجال التغيرات المناخية، ووضع الخطط لإدارة الأزمات التي تنتج عنها وتحديثها باستمرار، مع ضرورة وضع آليات لمتابعة هذه الخطط.
وشدد على أهمية بناء الشراكات مع الدول الصديقة والشقيقة والاستفادة من تجاربها في تركيب أجهزة للتنبؤ بهذه التغيرات المناخية، ومن الممارسات الناجحة لديها في مجال التعامل مع التغيرات المناخية، وحل المشكلة التي تسببها وتؤثر على القطاعات عامة ومنها التعليم.
من جانبه، قال الخبير التربوي عايش النوايسة، إن التغير المناخي ترك أثرا كبيرا في حياة الناس في القطاعات كافة، ومنها قطاع التعليم الذي يعد الأكثر تأثرا كونه المدخل الأساسي لتحقيق النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، وتتنوع أنواع وأشكال المؤثرات المناخية والتغيرات المصاحبة لها وترتبط عادة بالظروف المكانية والزمانية.
وبين النوايسة أن التغير المناخي يترك أثرا مباشرا في رفع نسبة التسرب من التعليم، وبشكل خاص عند تكرار حدوث تعطيل التعليم نتيجة الظروف المناخية وبشكل مستمر ومن دون حدوث علاج لردم فجوات التعلم التي تحدث نتيجة هذا التعطل، ويؤدي إلى تعاظم الفقر التعليمي وصعوبة في تطوير الأداء التعليمي للطلبة.
وأشار إلى أن تأثير التغير المناخي يكاد يكون شاملا في تأثيره على التعليم، كونه يرتبط بالمدخلات ويؤثر في العمليات، وتبرز آثاره السلبية في المخرجات، وعادة ما ينعكس هذا على تحقيق مؤشرات التنمية المرتبطة بالتعليم.
وأكد ضرورة وجود تصور مستقبلي مرتبط بالتخطيط للتعامل مع المخاطر التي تواجه التعليم، والتي ترتبط بالتأثيرات المناخية وكيفية التعامل معها بصورة إيجابية تنعكس على تحسين التعليم وتجويده في ظل جميع الظروف، بما فيها التغيرات المناخية.
وحتى يتم التعامل مع التغيرات المناخية بصورة إيجابية، أوضح النوايسة أهمية الوعي الكامل بها عن طريق إدماجها في المناهج الدراسية وبرامج إعداد المعلمين، وربطها مع إجراءات عملية تخطيطية ينفذها المعلم والنظام التعليمي، ولا بد أن تنعكس على تحسين التعليم وتجويده.
بالإضافة إلى توظيف التدريب على المهارات المناخية الحديثة واستخدامات التقنيات الرقمية للتعامل مع التغيرات المناخية في جانب التعليم، مثل التدريس المتزامن وغير المتزامن، الذي يعد حلا مناسبا لمواجهة تأثير التغير المناخي على حضور الطلبة للمدرسة مثلاً، واليوم المدرسة مطالبة بدور أكبر في التعامل مع التغير المناخي من خلال مجموعة من الإجراءات التوعوية والتعليمية والخططية، ومن خلال الاستفادة من البرامج الدولية، مثل برنامج اليونسكو.
ويرمي هذا البرنامج، بحسب النوايسة، إلى مساعدة الأفراد على فهم التأثير الراهن للاحترار العالمي وتعزيز التثقيف المناخي بين الطلاب عن طريق تعزيز قدرات الدول الأعضاء على توفير التعليم الجيد في مجال تغير المناخ من أجل التنمية المستدامة، مع التركيز على التعليم الأساسي والثانوي، مؤكدا ضروة تبني النظام التعليمي خطة وطنية شاملة للتعامل مع التغيرات المناخية وتأثيرها على التعليم.

MENAFN20092024000072011014ID1108697704

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث