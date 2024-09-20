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ريغان لم يفز بالحرب الباردة

9/20/2024 3:14:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ماكس بوت* - (فورين أفيرز) 6 أيلول (سبتمبر) 2024

من السهل الانجذاب إلى فكرة أن الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان أسقط الاتحاد السوفياتي وفاز بالحرب الباردة، خصوصاً وأن ريغان نفسه ألمح أحياناً إلى أن هذه كانت نيته بالضبط، إلا أن الروايات التي تركز فقط على نهج ريغان الصارم تجاه الاتحاد السوفياتي تُغفل جانباً كبيراً من الصورة.
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عندما يحاول الجمهوريون وضع خطط واستراتيجيات للتعامل مع الصين اليوم، يشير عدد كبير منهم إلى نهج الرئيس رونالد ريغان التصادمي تجاه الاتحاد السوفياتي باعتباره نموذجاً يحتذى به. وقال هربرت مكماستر، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس دونالد ترمب: "كانت لدى ريغان استراتيجية واضحة لتحقيق النصر في المنافسة العالمية مع الاتحاد السوفياتي. لقد أصبح نهج ريغان الذي يتضمن ممارسة ضغوط اقتصادية وعسكرية مكثفة على قوة عظمى منافسة، أساسياً في التفكير الاستراتيجي الأميركي. فقد عجل بنهاية قوة الاتحاد السوفياتي وأسهم في إنهاء عقود عدة من الحرب الباردة بصورة سلمية". وكان ثلاثة من خبراء السياسة الخارجية المحافظين؛ راندال شريفر ودان بلومنتال وجوش يونغ، قد أشاروا إلى أن الرئيس الأميركي المقبل "يجب أن يتبع نهج الرئيس السابق رونالد ريغان في إدارة السياسة تجاه الصين"، وذكروا أن "النية في الفوز بالحرب الباردة ضد الاتحاد السوفياتي" كانت "منتشرة" في جميع وثائق الأمن القومي في عهد ريغان. وفي مجلة "فورين أفيرز"، استشهد كل من مات بوتينغر، نائب مستشار الأمن القومي السابق في عهد ترمب، ومايك غالاغر، النائب الجمهوري السابق، باستراتيجية ريغان، فذكرا أن "الولايات المتحدة ليس من المفترض أن تدير المنافسة مع الصين، بل أن تنتصر فيها".
كان من الممكن أن أميل إلى تأييد هذه الطروحات لولا أنني قضيت عقداً من الزمن في دراسة حياة ريغان وإرثه، وكشفت عن سجل تاريخي يتناقض بصورة حادة مع الأساطير التي أصبحت تحيط بالرئيس الأربعين للولايات المتحدة. ومن بين أكبر هذه الأساطير أن ريغان كان قد وضع خطة لإسقاط "الإمبراطورية الشريرة"، وأن ضغوطه هي التي قادت إلى انتصار الولايات المتحدة في الحرب الباردة. ولكن في الحقيقة، كانت نهاية الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفياتي في الأساس من صنع الزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشوف، نتيجة لسياساته الإصلاحية الراديكالية (الأولى مقصودة، والثانية غير مقصودة). ويستحق ريغان خالص الثناء لفهمه أن غورباتشوف كان نوعاً مختلفاً من القادة الشيوعيين؛ شخصاً يمكنه التعامل معه، وبالتالي التفاوض على نهاية سلمية لصراع استمر 40 عاماً. لكن ريغان لم يكن وراء إصلاحات غورباتشوف، ولم يكن له دور في انهيار الاتحاد السوفياتي. والتفكير بخلاف ذلك يؤدي إلى توقعات خطيرة وغير واقعية لما يمكن أن تحققه السياسة الأميركية تجاه الصين اليوم.
ما الذي فعله ريغان حقاً
من السهل الانجذاب إلى فكرة أن ريغان أسقط الاتحاد السوفياتي وفاز بالحرب الباردة، خاصة وأن ريغان نفسه ألمح أحياناً إلى أن هذه كانت نيته بالضبط. وأطلعني ريتشارد ألين، أول مستشار للأمن القومي لريغان، على محادثة أجراها مع الحاكم السابق (ريغان) في العام 1977 بينما كان يستعد لحملته الرئاسية في العام 1980. قال ريغان: "هل تمانع إذا أخبرتك بنظريتي عن الحرب الباردة؟ أرى من وجهة نظري أننا سننتصر، وهم سيخسرون. ما رأيك في ذلك؟".
وبمجرد أن تولى منصبه، رفع ريغان الإنفاق الدفاعي، وشيد أكبر بناء عسكري في زمن السلم في تاريخ الولايات المتحدة، وأطلق مبادرة الدفاع الاستراتيجي لإنشاء "درع فضائي" ضد الصواريخ النووية. وبالإضافة إلى ذلك، قدم أسلحة للمتمردين المناهضين للشيوعية في أفغانستان وأنغولا ونيكاراغوا، إلى جانب مساعدة سرية غير فتاكة لحركة "تضامن" النقابية في بولندا. وكثيرًا ما تحدث ريغان بأسلوب صارم ولهجة حازمة عن الاتحاد السوفياتي ودان بصراحة تامة انتهاكاته الفظيعة لحقوق الإنسان. وفي العام 1982، تنبأ بأن "مسيرة الحرية والديمقراطية" ستجعل "الماركسية اللينينية ترمى في مزبلة التاريخ". وفي خطاب ألقاه في العام 1983، وصف الاتحاد السوفياتي بأنه "محور الشر في العالم الحديث."
الدليل الأكثر إقناعاً الذي يشير إلى أن ريغان كانت لديه استراتيجية لهزيمة الاتحاد السوفياتي، وهو دليل يستشهد به أنصار النهج الصارم تجاه الصين اليوم، يتمثل في قرارَي الأمن القومي التوجيهيين اللذين رفعت السرية عنهما، والصادرين عن مستشار الأمن القومي لريغان، ويليام كلارك، في 1982 و1983. ودعا قرار الأمن القومي التوجيهي رقم 32 (NSDD 32)، الولايات المتحدة، إلى "ثني السوفيات عن مغامراتهم" من خلال "إجبار الاتحاد السوفياتي على تحمل عبء نواقصه الاقتصادية، وتشجيع التوجهات الليبرالية والقومية على المدى الطويل داخل الاتحاد السوفياتي والدول الحليفة". وفي المقابل، أطنب قرار الأمن القومي التوجيهي رقم 75 (NSDD 75) في الحديث عن الحاجة إلى "أن نعزز، ضمن الحدود الضيقة المتاحة لنا، عملية التغيير في الاتحاد السوفياتي نحو نظام سياسي واقتصادي أكثر تعددية تتضاءل فيه قوة النخبة الحاكمة المميزة تدريجاً".
من السهل إيجاد صلة مباشرة بين السياسات التي عبر عنها القراران التوجيهيان 32 و75 والأحداث الملحمية التي أعقبت ذلك بعد بضعة أعوام فحسب، والتي بلغت ذروتها في نهاية الحرب الباردة. في الواقع، إن بول كينغور وباتريشيا كلارك دورنر؛ مؤلفَي سيرة ويليام كلارك اللذين يكنان له إعجاباً كبيراً، وصفا هذين القرارين بأنهما "التوجيهان اللذان حققا الفوز في الحرب الباردة".
الصراع الداخلي
إن الواقع أكثر تعقيداً بكثير من هذا السرد المبسط. قال لي جورج شولتز، وزير الخارجية في عهد ريغان: "قد يكون من المغري أن ننظر إلى الوراء ونقول 'كانت لدينا هذه الاستراتيجية العظيمة، وكان كل شيء مفهوماً ومخططاً له'. بيد أنني لا أعتقد بأن هذا كان واقع الحال حقاً. الأقرب إلى الحقيقة هو أننا كنا نتبع نهجاً عاماً يقوم على 'تحقيق السلام عن طريق استخدام القوة'".
في الواقع، تغفل الروايات التي تركز فقط على نهج ريغان الصارم تجاه الاتحاد السوفياتي خلال ولايته الأولى جانباً كبيراً من الصورة. فنهجه لم يكن ثابتاً، بل كان يتأرجح بين الصرامة والمصالحة. وغالباً ما كانت سياسته الخارجية مزيجاً معقداً من المواقف المتشددة والمواقف الأكثر ليونة، حيث تأثرت بتناقض غرائزه والنصائح المتباينة التي تلقاها من مساعديه المتشددين، مثل كلارك، ووزير الدفاع كاسبار واينبرغر، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية ويليام كيسي، ومن مستشاريه الأكثر براغماتية، مثل شولتز، ومستشاري الأمن القومي روبرت مكفارلين وفرانك كارلوتشي وكولن باول.
في تعامله مع السوفيات، كان ريغان منقسماً بين رؤيتين متعارضتين باستمرار. فمن ناحية، كانت هناك المعاناة الإنسانية وراء الستار الحديدي: بعد لقاء مؤثر في المكتب البيضاوي في 28 أيار (مايو) 1981، مع يوسف منديليفيتش، وهو سجين سياسي تم الإفراج عنه أخيراً، وأفيتال شارانسكي، زوجة المنشق السوفياتي المسجون ناتان شارانسكي، كتب ريغان في مذكراته: "اللعنة على هؤلاء الوحوش المجردين من الإنسانية. يقال إن (شارانسكي) أصبح وزنه 100 رطل فحسب وهو مريض جداً. وعدت بأنني سأفعل كل ما بوسعي لإطلاق سراحه وسأفعل ذلك". ومن ناحية أخرى، كان هناك شبح الدمار النووي إذا خرجت المواجهة الأميركية - السوفياتية عن السيطرة. وأصبح هذا الخطر واضحاً لريغان من خلال محاكاة عسكرية نووية تحمل اسم "آيفي ليغ"، في الأول من آذار (مارس) 1982. بينما كان ريغان يشاهد من غرفة العمليات في البيت الأبيض، تحولت خريطة الولايات المتحدة بالكامل إلى اللون الأحمر لمحاكاة تأثير الضربات النووية السوفياتية. وأشار عضو مجلس الأمن القومي، توم ريد، إلى أن ريغان "نظر في حال من الذهول وعدم التصديق. في أقل من ساعة، شاهد الرئيس ريغان اختفاء الولايات المتحدة الأميركية... كانت تجربة مروعة". وهكذا، كانت سياسة ريغان تجاه الاتحاد السوفياتي أقل اتساقاً مما يعترف معظم معجبيه. وعلى الرغم من أن اجتماعاته مع المنشقين السوفيات دفعته نحو المواجهة، إلا أن معرفته بما ستنطوي عليه الحرب النووية جعلته يميل نحو التعاون.
على الرغم من أن عدداً كبيراً من معجبي ريغان أشار إلى أن قرارَي الأمن القومي التوجيهيين 32 و75 كانا بمثابة إعلان حرب اقتصادية ضد الاتحاد السوفياتي، إلا أن ريغان حاول مراراً تخفيف الضغط الاقتصادي على موسكو. ففي أوائل في العام 1981، ألغى الحظر على تصدير الحبوب الذي فرضه الرئيس جيمي كارتر في العام السابق رداً على الغزو السوفياتي لأفغانستان. وعندما أعلن النظام المدعوم من السوفيات الأحكام العرفية في بولندا في كانون الأول (ديسمبر) 1981، فرض ريغان عقوبات صارمة على بناء خط أنابيب الغاز السيبيري إلى أوروبا الغربية. ومع ذلك، رفعها في تشرين الثاني (نوفمبر) التالي بسبب اعتراضات الحلفاء الأوروبيين. وقد شعر الصقور بالإحباط من استعداد الرئيس للتخلي عن واحدة من أقوى الأدوات الاقتصادية الأميركية من دون الحصول على أي تنازلات في المقابل. وكتب نورمان بودهوريتز، رئيس تحرير مجلة "كومنتري" Commentary، في صحيفة "نيويورك تايمز" في أيار (مايو) 1982، معبراً عن هذا الإحباط تحت عنوان "معاناة المحافظين الجدد بسبب سياسة ريغان الخارجية". وشكا بودهوريتز من أن رد فعل ريغان على فرض الأحكام العرفية في بولندا كان أضعف حتى من رد فعل كارتر على الغزو السوفياتي لأفغانستان في العام 1979: "في حين أنه من السهل أن نتذكر أن كارتر فرض حظراً على الحبوب وقرر مقاطعة أولمبياد موسكو، فمن الصعب حتى أن نتذكر ماهية عقوبات ريغان".
كان المحافظون سيشعرون برعب أكبر لو علموا أن ريغان كان يتواصل سراً مع الكرملين في ذلك الوقت. ففي نيسان (أبريل) 1981، أرسل ريغان رسالة بخط اليد مليئة بالمشاعر إلى الزعيم السوفياتي ليونيد بريجنيف، يعرب فيها عن رغبته في "حوار هادف وبناء يساعدنا في الوفاء بالتزامنا المشترك لإرساء سلام دائم"، وفي آذار (مارس) 1983، بعد يومين من وصفه الاتحاد السوفياتي بأنه "الإمبراطورية الشريرة"، طلب الرئيس ريغان من وزير الخارجية شولتز في محادثة خاصة غير علنية، الحفاظ على قنوات التواصل مع السفير السوفياتي أناتولي دوبرينين. في الواقع، كان ريغان يأمل في لقاء زعيم سوفياتي منذ بداية رئاسته، وأعرب عن أسفه خلال فترة ولايته الأولى، قائلاً إن قادة السوفيات "يستمرون في الموت واحداً تلو الآخر".
في الوقت الراهن، ينسب عدد كبير من المعجبين إلى ريغان الفضل في تبني استراتيجية محسوبة جمعت بين الضغط والمصالحة. بيد أن هذا النهج لم يحقق نتائج كبيرة خلال ولايته الأولى، بل أربك القادة السوفيات. وفي هذا السياق، كتب دوبرينين في مذكراته في العام 1995: "في ذهنه، كان من الممكن أن تكون مثل هذه التناقضات موجودة بتناغم تام، لكن موسكو اعتبرت هذا السلوك في ذلك الوقت دليلاً على النفاق والعدائية المتعمدة".
وفي العام 1983، حدثت سلسلة من الأزمات المتصاعدة، بما في ذلك إسقاط السوفيات لطائرة مدنية كورية، وإنذار سوفياتي كاذب بإطلاق صواريخ أميركية، ومناورات عسكرية لحلف "الناتو" (حملت اسم "إيبل آرتشر") رآها بعض المسؤولين السوفيات بمثابة غطاء لهجوم أميركي استباقي، مما رفع الخوف من اندلاع حرب نووية إلى أعلى مستوياته منذ أزمة الصواريخ الكوبية في العام 1962. وأدرك ريغان أن خطر نهاية العالم "هرمجدون" كان حقيقياً جداً، فخفف عمداً من مواقفه المتشددة. وفي كانون الثاني (يناير) 1984، ألقى خطاباً تصالحياً تحدث فيه عن مدى تشابه المواطنين السوفياتيين العاديين "إيفان وأنيا" مع المواطنين الأميركيين العاديين "جيم وسالي"، ووعد بالعمل مع الكرملين في سبيل "تعزيز السلام" و"الحد من كمية الأسلحة".
كانت المشكلة أن ريغان لم يكُن لديه شريك للسلام في ذلك الوقت. خلال ولايته الأولى، قاد الاتحاد السوفياتي بالتتابع الزعماء المتشددون المسنون ليونيد بريجنيف، ويوري أندروبوف، وقسطنطين تشيرنينكو. وعندما توفي تشيرنينكو في آذار (مارس) 1985، وجد ريغان أخيراً زعيماً سوفياتياً يمكنه العمل معه وهو غورباتشوف، الذي كان بمثابة "بجعة سوداء" صعدت إلى قمة نظام استبدادي لتفكيكه.
الانهيار غير المتوقع
عادة ما يركز الذين يدعون أن ريغان أسقط "الإمبراطورية الشريرة" على صعود غورباتشوف باعتباره نقطة تحول، ويعزون الفضل إلى الرئيس الأميركي، وتعزيزه للقدرات الدفاعية، في التأثير في قرار الاتحاد السوفياتي باختيار شخص إصلاحي أميناً عاماً للحزب الشيوعي السوفياتي. لكن المشكلة في هذه النظرية هي أنه في أوائل العام 1985، لم يكن أحد، حتى غورباتشوف نفسه، يعلم إلى أي مدى سيصبح مصلحاً راديكالياً. ولو كان زملاؤه في المكتب السياسي يعرفون ذلك لما اختاروه على الأرجح، إذ لم تكن لديهم أي رغبة في إنهاء الإمبراطورية السوفياتية، أو التخلي عن سلطتهم وامتيازاتهم.
ولم يكن غورباتشوف راغباً في إصلاح النظام السوفياتي من أجل التنافس بصورة أكثر فاعلية مع القدرات الدفاعية التي بنتها إدارة ريغان، بل العكس هو الصحيح. كان قلقاً حقاً من أخطار الحرب النووية، ومصدوماً من حجم الأموال التي كان الاتحاد السوفياتي ينفقها على مجمعه الصناعي العسكري: ما يقدر بنحو 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و40 في المائة من موازنة الدولة.
ولم يكن هذا نتيجة لأزمة تسبب بها ريغان وهددت بإفلاس الاتحاد السوفياتي، بل كان نابعاً من غرائز غورباتشوف الإنسانية. وعلى حد زعم المؤرخ كريس ميلر: "عندما أصبح غورباتشوف أميناً عاماً في العام 1985، كان الاقتصاد السوفياتي يعاني من الإسراف وسوء الإدارة، لكنه لم يكن في أزمة". وكان بوسع النظام السوفياتي، بعد أن نجا من الإرهاب الستاليني والمجاعة والتحول نحو الصناعة، فضلاً عن الحرب العالمية الثانية والتخلص من الستالينية، أن ينجو من ركود منتصف الثمانينيات مثلما فعلت أنظمة شيوعية أخرى أقل ثراء، مثل الصين وكوبا وكوريا الشمالية وفيتنام.
لم يكن انهيار الاتحاد السوفياتي أمراً حتمياً، ولم يحدث نتيجة لسياسات ريغان التي هدفت إلى زيادة الإنفاق العسكري وتقليص النفوذ السوفياتي في الخارج، بل نجم بصورة غير متوقعة وغير مقصودة عن الإصلاحات الراديكالية المتزايدة التي نفذها غورباتشوف، بخاصة سياسة الـ"غلاسنوست" (الانفتاح وإنهاء الرقابة وإدخال حرية التعبير والصحافة)، والـ"بيريسترويكا" (إعادة بناء وهيكلة النظام السياسي والاقتصادي)، على الرغم من اعتراضات رفاقه المحافظين الذين حاولوا أخيراً الإطاحة به في العام 1991. ولم ينهَر الاتحاد السوفياتي لأنه كان مفلساً اقتصادياً، بل لأن غورباتشوف أدرك أن الاتحاد مفلس أخلاقياً ورفض إبقاءه متماسكاً بالقوة. ولو تولى أي عضو آخر في المكتب السياسي السلطة في العام 1985، ربما كان الاتحاد السوفياتي قد بقي، وظل جدار برلين قائماً، تماماً مثلما ما تزال المنطقة منزوعة السلاح تفصل كوريا الشمالية عن كوريا الجنوبية. وعلى الرغم من أن ريغان لم يكن هو الذي حث غورباتشوف على الإصلاحات، فإنه يستحق الثناء على تعاونه مع الزعيم السوفياتي في وقت كان فيه معظم المحافظين يحذرون من أن الرئيس كان يتعرض للخداع على يد شيوعي ماكر.
لم يكن ريغان وغورباتشوف متفقين على كل شيء. فقد اختلفا حول حقوق الإنسان في الاتحاد السوفياتي ومبادرة الدفاع الاستراتيجي التي كان ريغان يحبها. ولكن على الرغم من الانتكاسات الموقتة، وقع الزعيمان أول اتفاق للحد من الأسلحة يلغي فئة كاملة من الأسلحة النووية، "معاهدة الحد من الصواريخ النووية متوسطة المدى" (آي. إن. إف)، في واشنطن في العام 1987، وفي 1988 سافر ريغان وعائلته إلى موسكو. وخلال الزيارة، بينما كان الزعيمان يتجولان في الساحة الحمراء، وجّه سام دونالدسون من شبكة "أيه. بي. سي. نيوز" ABC News سؤالاً إلى ريغان: "سيدي الرئيس، هل ما تزال تعتقد بأنك في إمبراطورية شريرة"، فأجاب ريغان: "لا. كنت أتحدث عن زمن آخر وحقبة مختلفة".
ممارسة الضغوط
لا تؤدي إلى السلام
هناك أدلة قليلة تشير إلى أن الضغط على الاتحاد السوفياتي خلال فترة ولاية ريغان الأولى هو الذي جعل السوفيات أكثر استعداداً للتفاوض. وفي المقابل، يمكن إيجاد أدلة كثيرة تثبت أن تحركه باتجاه التعاون مع غورباتشوف في فترة ولايته الثانية سمح للزعيم السوفياتي الجديد بإجراء تغييرات وتحولات في بلده وإنهاء الحرب الباردة. ومع ذلك، يخلط كثير من المحافظين بين نجاح ريغان في ولايته الثانية وإخفاقاته في ولايته الأولى، مما يؤدي إلى تطبيق دروس سياسية خاطئة في العلاقات مع الصين الشيوعية اليوم.
في الواقع، يخاطر تصعيد المواجهة مع بكين من دون أي اعتبار للعواقب بإعادة إحياء المخاوف من الحرب التي دفعت العالم إلى حافة الكارثة في العام 1983. ولهذه الاستراتيجية فرص أقل للنجاح في الوقت الحاضر. حتى لو لم يكن الاتحاد السوفياتي على وشك الإفلاس، كان اقتصاده ضعيفاً في ثمانينيات القرن العشرين بسبب التخطيط المركزي الشيوعي وانخفاض أسعار النفط العالمية. أما الصين، فنجحت في الجمع بين اقتصاد السوق الحرة والقمع السياسي لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقد أشار الصحفي فريد زكريا إلى أن اقتصاد الاتحاد السوفياتي كان يمثل نحو 7.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في ذروته، في حين تشكل الصين اليوم نحو 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ولا توجد سياسات يمكن للولايات المتحدة تنفيذها بصورة معقولة "لتهزم" الصين، ومن الصعب معرفة حتى ما تعنيه "هزيمة الصين". لكن من السهل أن نتخيل أن السياسات الصارمة التي لا هوادة فيها من جانب الولايات المتحدة والصين قد تزيد من خطر نشوب حرب نووية.
ينبغي على الولايات المتحدة أن تستمر في احتواء العدوان الصيني وردعه وتقييد تصدير التكنولوجيا الحساسة ودعم حقوق الإنسان في الصين مع الاستمرار في الحوار مع القادة الصينيين من أجل تقليل خطر نشوب حرب. كان هذا هو النهج الحكيم تجاه الاتحاد السوفياتي الذي اعتمده رؤساء الولايات المتحدة من كلا الحزبين خلال الحرب الباردة. ولكن يجب على واشنطن ألا تتوهم بأنها تستطيع تغيير الصين، فالشعب الصيني هو الوحيد القادر على فعل ذلك. إن المواجهة الحالية مع بكين لا يمكن أن تنتهي إلا إذا خلف شي جينبينغ زعيم إصلاحي حقيقي على غرار غورباتشوف. وما لم يحدث هذا السيناريو بعيد المنال، فإن اتباع نسخة مشوهة ومنحازة من سياسة ريغان تجاه الاتحاد السوفياتي يمكن أن يجعل العالم مكاناً أكثر خطورة.

*ماكس بوت: هو باحث رفيع المستوى في "مركز جين ج كيركباتريك لدراسات الأمن القومي" في مجلس العلاقات الخارجية، ومؤلف كتاب "ريغان: حياته وأسطورته". الترجمة العربية لـ"إندبندنت عربية" حيث نشرت في 13 أيلول (سبتمبر) 2024.

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