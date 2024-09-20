تن هاج مدرب مانشستر يونايتد سعيد بعودة راشفورد للتسجيل

أبدى الهولندي إيرك تن هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، سعادته برؤية لاعبين مثل ماركوس راشفورد يسجلون أهداف تمنح الثقة للفريق في وقت مبكر من الموسم.

وسيواجه فريق كريستال بالاس غدا السبت في بطولة الإنجليزي، حيث يتطلع لمواصلة تألقه بعد فترة التوقف الدولي.

وتعافى الفريق من هزيمتين متتاليتين أمام برايتون وليفربول من خلال الفوز على ساوثهامبتون 3 / صفر، قبل اكتساح بارنسلي 7 /صفر في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة.

وسجل راشفورد هدفه الأول منذ مارس الماضي في ساوثهامبتون، قبل أن يسجل هدفين في مباراة بارنسلي، ليرفع ثقته في نفسه بعدما عانى في الموسم الماضي.

وقال تن هاج: "إنه أمر رائع للغاية أن يسجل مهاجموك في بداية الموسم".

وأضاف: "يحتاج المهاجمون إلى الثقة ونحن لدينا اثنان من المهاجمين في قائمة الهدافين".

وتابع المدرب الهولندي: "أنه أمر رائع بالنسبة للفريق، لأن ذلك يعزز ثقتهم وسيحاولون فعل المزيد وتسجيل المزيد من الأهداف الآن".

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