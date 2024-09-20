منتخب الإمارات يفوز على نظيره المصري في أولمبياد الشطرنج

فاز الإمارات للشطرنج للرجال، أمس، على نظيره المصري ضمن منافسات الجولة الثامنة للأولمبياد العالمي للشطرنج، الذي تستضيفه العاصمة المجرية بودابست حاليا، بمشاركة 190 دولة.

واستطاع منتخبنا سالم عبدالرحمن الفوز على باسم أمين، على الرقعة الأولى، وتعادل عمران الحوسني مع أدهم فوزي، وفاز عمار السدراني على حامد وفا، وعلى الرقعة الرابعة اقتسم إبراهيم سلطان نقطة المباراة مع منافسه سامح صادق.

وبهذا الفوز رفع منتخبنا الوطني رصيده إلى 10 نقاط وتصدر ترتيب الدول العربية في الأولمبياد، ودخل في المنافسة على المراكز الاولى في المجموعة الثانية بالتصنيف.

وكان الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، يرافقه سعادة سعود الشامسي سفير الدولة في المجر، قد افتتحا منافسات الجولة الثامنة من منافسات الأولمبياد.

وحضر افتتاح الجولة الشيخ خالد بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، وتريم مطر رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وهشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الاسيوي، وعبد الكريم المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشطرنج.

يذكر أنها المرة الأولى التي يفوز فيها منتخبنا الوطني على نظيره المصري في تاريخ مشاركاته بالأولمبياد.

وعلى صعيد منافسات السيدات خسر منتخبنا الوطني أمام نظيره البوسني ضمن منافسات الجولة الثامنة.

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