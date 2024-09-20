Friday, 20 September 2024 11:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منتخب الإمارات يفوز على نظيره المصري في أولمبياد الشطرنج

9/20/2024 3:00:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز منتخب الإمارات للشطرنج للرجال، أمس، على نظيره المصري ضمن منافسات الجولة الثامنة للأولمبياد العالمي للشطرنج، الذي تستضيفه العاصمة المجرية بودابست حاليا، بمشاركة 190 دولة.

واستطاع لاعب منتخبنا سالم عبدالرحمن الفوز على باسم أمين، على الرقعة الأولى، وتعادل عمران الحوسني مع أدهم فوزي، وفاز عمار السدراني على حامد وفا، وعلى الرقعة الرابعة اقتسم إبراهيم سلطان نقطة المباراة مع منافسه سامح صادق.

وبهذا الفوز رفع منتخبنا الوطني رصيده إلى 10 نقاط وتصدر ترتيب الدول العربية في الأولمبياد، ودخل في المنافسة على المراكز الاولى في المجموعة الثانية بالتصنيف.

وكان الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، يرافقه سعادة سعود الشامسي سفير الدولة في المجر، قد افتتحا منافسات الجولة الثامنة من منافسات الأولمبياد.

وحضر افتتاح الجولة الشيخ خالد بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، وتريم مطر رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وهشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الاسيوي، وعبد الكريم المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشطرنج.

يذكر أنها المرة الأولى التي يفوز فيها منتخبنا الوطني على نظيره المصري في تاريخ مشاركاته بالأولمبياد.

وعلى صعيد منافسات السيدات خسر منتخبنا الوطني أمام نظيره البوسني ضمن منافسات الجولة الثامنة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN20092024000110011019ID1108697483

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث