سالم بن سلطان القاسمي يكرم فريق أشبال الدراجات بنادي التعاون

كرم الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، رئيس الاتحادات الإماراتي والعربي والآسيوي للمبارزة، فريق أشبال الدراجات بنادي التعاون الثقافي الحاصل على بطولة الدولة لأشبال الدراجات للموسم الرياضي 2023 - 2024 وذلك تقديراً للإنجاز الذي حققوه هذا الموسم.

وأكد الشيخ سالم القاسمي، خلال استقباله في مجلسه بمنطقة الدهيسة برأس الخيمة، فريق أشبال الدراجات بنادي التعاون الرياضي، والجهاز الإداري والفني، بحضور عبد الله حسن حماد الشحي، رئيس مجلس إدارة النادي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، على الاهتمام والدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للدولة لأبنائها الرياضيين، ليسهموا في رفع وتطوير الرياضة واسم وطنهم.

وهنأ الشيخ سالم بن سلطان القاسمي الفريق الذي يتكون من اللاعبين: ورد محمد برهان، وعبيد سيف الشحي، وسيف صالح رمضان، ونهيان صالح رمضان، وعلى حسن المرزوقي، على إنجازهم الرياضي المشرف الذي يضاف إلى رصيد الإنجازات التي حققها النادي سابقاً في رياضة الدراجات على المستويات المحلي والعربي والإقليمي، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح ومواصلة تحقيق مثل هذه الإنجازات، وذلك للمحافظة على تميز وتفرد النادي في هذه الرياضة وفي الألعاب الأخرى.

من جانبه عبر عبد الله حماد الشحي، عن شكره وامتنانه للشيخ سالم بن سلطان القاسمي، لاهتمامه بالكفاءات الرياضية وإنجازاتهم، وحرصه على تكريم فريق أشبال الدراجات بالنادي، الأمر الذي يشكل دافعاً لهؤلاء الأشبال لبذل مزيد من الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات.

بدورهم، أعرب اللاعبون عن سعادتهم بلقاء الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، مثمنين الدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة للدولة، للرياضة، وهو ما كان له أثر كبير في تطور وتقدم كل الألعاب، ومن ضمنها رياضة الدراجات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز