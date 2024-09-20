أسواق الأسهم المحلية تربح 62.2 مليار درهم خلال أسبوع

عززت أسواق المال المحلية مكاسبها وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 62.2 مليار درهم خلال تداولات الأسبوع، مدعومة بنشاط إيجابي على أسهم العقار والصناعة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة، من 3.578 تريليون درهم في جلسة الجمعة الماضية إلى 3.641 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.894 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و747 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وتوزعت المكاسب السوقية المحققة خلال الأسبوع بواقع 51.2 مليار درهم لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية، و11 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي.

واستمر مؤشر سوق دبي العام في صعوده للأسبوع السادس على التوالي وسجل هذا الأسبوع مكاسب بنحو 1.27% ليغلق عند مستوي 4436.37 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام "فادجي" بنسبة 0.9% ليقفل عند 9438.51 نقطة.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة خلال الأسبوع بنحو 11.2 مليار درهم موزعة بواقع 9.2 مليار درهم في سوق أبوظبي 2 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 3.6 مليار سهم عبر تنفيذ ما يربو على 179.7 ألف صفقة.