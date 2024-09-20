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مقتل 10 قيادات من حزب الله في غارة اغتيال إبراهيم عقيل

9/20/2024 3:00:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن نحو عشرة من كبار قياديي حزب الله قتلوا إلى جانب إبراهيم عقيل قائد وحدة الرضوان التابعة للجماعة اللبنانية، الذي استهدفته ضربة جوية إسرائيلية في بيروت اليوم الجمعة.

وأضاف المتحدث في بيان مقتضب للصحفيين "هذه التصفية تهدف إلى حماية مواطني إسرائيل"، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تسعى إلى تصعيد في المنطقة.

MENAFN20092024000110011019ID1108697467

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