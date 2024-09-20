مقتل 10 قيادات من حزب الله في غارة اغتيال إبراهيم عقيل

مقتل 10 قيادات من حزب الله في غارة اغتيال إبراهيم عقيل
التاريخ
9/20/2024 3:00:06 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن نحو عشرة من كبار قياديي حزب الله قتلوا إلى جانب إبراهيم عقيل قائد وحدة الرضوان التابعة للجماعة اللبنانية، الذي استهدفته ضربة جوية إسرائيلية في بيروت اليوم الجمعة.
وأضاف المتحدث في بيان مقتضب للصحفيين "هذه التصفية تهدف إلى حماية مواطني إسرائيل"، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تسعى إلى تصعيد في المنطقة.
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