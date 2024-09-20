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هاكاثون لتعلم واحتضان اللغة العربية

9/20/2024 2:58:19 PM
(MENAFN- Al Watan) نظمت وزارة الثقافة، بالتعاون مع مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية، هاكاثون ((تعلُّم واحتضان اللغة العربية)) خلال اليومين الماضيين في بينالي الدرعية، الذي تجمع من خلاله المبدعون والمبتكرون في فرقٍ متعددة، لابتكار منتجاتٍ تُعزز من تعلُّم اللغة العربية عبر أساليبَ مبتكرةٍ تمزج بين الثقافة والإبداع، للإسهام في الحفاظ على الهوية الثقافية السعودية.
وسعى الهاكاثون إلى خلق منتجاتٍ وخدمات وتجارب تفاعلية مبتكرة تعزز من تعلُّم اللغة العربية، وتُعمّق الاعتزاز بها، وذلك سعياً إلى تعزيز الوعي بأهمية اللغة العربية باعتبارها ركيزةً أساسية من ركائز الثقافة السعودية، وتراثها الثقافي المادي وغير المادي الغنيّ بكنوزه المتنوعة، حيثُ تُعدُّ اللغة العربية جزءا لا يتجزأ من نسيج تراث المملكة، بدءا من فنون الخط العربي مرورا بالموسيقى التقليدية وفنون الأداء، وانتهاءً بالفنون التعبيرية المتنوعة، فهي لغة الحكايات، والأمثال الشعبية، والارتباط الإسلامي العميق.
وينبثق هذا الحدث من الحاجة الماسة إلى تعزيز مواجهة اللغة العربية التحديات الراهنة في ظل تأثير العولمة، وانتشار اللغات الأجنبية، التي أظهرت بدورها الحاجة المُلحّة لإستراتيجياتٍ تعليمية مبتكرة تُسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية، لذا جاء هاكاثون ((تعلُّم واحتضان اللغة العربية))، بتنظيمٍ من وزارة الثقافة بالتعاون مع مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وجامعة الملك فيصل، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، وجمعية مجتمع الشباب، وجمعية أكواف، وأكاديمية طويق، وشركة رينز، ليُمثّل فرصةً مثالية للمبدعين والمبتكرين من أجل تطوير تجارب تعليمية تفاعلية تعزز من تعلُّم اللغة العربية في ظل ما تحمله من تراثٍ غني، وتاريخٍ مجيد، وإبداعٍ في فنونها وجمالياتها.
ويأتي الهاكاثون في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الثقافة تأكيدا منها لالتزامها بتطوير أفكار إبداعية تعزز من الابتكار في المجال الثقافي، وتعكس مساعيها في ترسيخ مكانة اللغة العربية الجوهرية في الثقافة السعودية، وتحفيز المجتمع بمختلف أطيافه على الاستثمار في اللغة العربية بوصفه استثمارا في مستقبلٍ واعد يُسهم في بناء مجتمعٍ ثقافي متنوع ومزدهر، ويُعبّر عن الغِنَى التراثي للمملكة، ويعزز من مكانة اللغة العريبة بين اللغات العالمية، وذلك للإسهام في تحقيق أحد أهداف رؤية السعودية 2030، المتمثل في العناية باللغة العربية.

MENAFN20092024000089011017ID1108697462

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