4.2 تريليون دولار رسملة البورصات العربية في نهاية أغسطس

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع رأس المال السوقي لـ”البورصات العربية” إلى 4.268 تريليون دولار بنهاية أغسطس الماضي، بنمو 0.52% أو ما يعادل 22 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.246 تريليون دولار في نهاية يوليو 2024، وفق صندوق النقد العربي.
وأظهرت بيانات النشرة الشهرية للصندوق، الصادرة اليوم الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية وصل إلى 763.9 مليار دولار، فيما بلغ رأس المال السوقي لسوق دبي المالي 197.4 مليار دولار، وبلغت رسملة السوق المالية السعودية“تداول” نحو 2.727 تريليون دولار.
موضوعات متعلقة
انخفاض مؤشرات الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مسجلة خسائر أسبوعية مفاوضات متقدمة بين“سوناطراك” و”إكسون” و”شيفرون” لتطوير حقول في الجزائر التضخم الأساسي في المغرب يتسارع إلى 2.6% خلال أغسطس
وسجل رأس المال السوقي لبورصة قطر 162.5 مليار دولار، وبورصة الكويت نحو 138.8 مليار دولار، وبورصة الدار البيضاء (المغرب) 73.8 مليار دولار، وبورصة مسقط (سلطنة عمان) 63.8 مليار دولار، وبورصة مصر 43.36 مليار دولار.
وبلغ رأس المال السوقي لبورصة عمان (الأردن) 23.7 مليار دولار، وبورصة البحرين 20.19 مليار دولار، وبورصة بيروت (لبنان) 19.2 مليار دولار، وبورصة تونس 8.52 مليار دولار، وسوق دمشق (سوريا) للأوراق المالية 5.95 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.07 مليار دولار.
المصدر:
MENAFN20092024000202011048ID1108697455
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.