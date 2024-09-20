4.2 تريليون دولار رسملة البورصات العربية في نهاية أغسطس

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع رأس المال السوقي لـ”البورصات العربية” إلى 4.268 تريليون دولار بنهاية أغسطس الماضي، بنمو 0.52% أو ما يعادل 22 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.246 تريليون دولار في نهاية يوليو 2024، وفق صندوق النقد العربي.

وأظهرت بيانات النشرة الشهرية للصندوق، الصادرة اليوم الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية وصل إلى 763.9 مليار دولار، فيما بلغ رأس المال السوقي لسوق دبي المالي 197.4 مليار دولار، وبلغت رسملة السوق المالية السعودية“تداول” نحو 2.727 تريليون دولار.

موضوعاتانخفاض مؤشرات الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مسجلة خسائر أسبوعية مفاوضات متقدمة بين“سوناطراك” و”إكسون” و”شيفرون” لتطوير حقول في الجزائر التضخم الأساسي في المغرب يتسارع إلى 2.6% خلال أغسطس

وسجل رأس المال السوقي لبورصة قطر 162.5 مليار دولار، وبورصة الكويت نحو 138.8 مليار دولار، وبورصة الدار البيضاء (المغرب) 73.8 مليار دولار، وبورصة مسقط (سلطنة عمان) 63.8 مليار دولار، وبورصة مصر 43.36 مليار دولار.

وبلغ رأس المال السوقي لبورصة عمان (الأردن) 23.7 مليار دولار، وبورصة البحرين 20.19 مليار دولار، وبورصة بيروت (لبنان) 19.2 مليار دولار، وبورصة تونس 8.52 مليار دولار، وسوق دمشق (سوريا) للأوراق المالية 5.95 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.07 مليار دولار.

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