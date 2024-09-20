المنوفية: تمويل 235 مشروعا بتكلفة تتجاوز 5 ملايين جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) أكد محافظ المنوفية ، إبراهيم أحمد أبو ليمون، أنه تم تمويل 235 مشروعا جديدا على مستوى المحافظة بإجمالي 5 ملايين و628 ألف جنيه حتى الآن، وذلك في إطار التعاون المشترك بين صندوق التنمية المحلية والمحافظة بمختلف المجالات الإنتاجية لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية المجتمعية وإقامة العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للمواطنين تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.

ووجه المحافظ، في تصريح اليوم، بتكثيف الحملات التوعوية بين جموع المواطنين لتشجيعهم على الاستفادة من المزايا التى يقدمها صندوق التنمية المحلية في إطار التمكين الاقتصادي للقرى الأكثر احتياجاً بهدف زيادة دخل الأسر الريفية ومساعدة الشباب في إتاحة فرص عمل جادة، مشدداً على ضرورة الاستمرار في المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الجاري تمويلها لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة والتأكد من مدى تحقيقها لأهدافها.

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من جانبه، أوضح السكرتير العام للمحافظة عماد يوسف أنه قامت لجنة متابعة المشروعات بوزارة التنمية المحلية وبحضور مدير إدارة تنمية القرية بالديوان العام باختبار المشروعات عشوائيا والمرور الميداني، وذلك في مراكز سرس الليان ومنوف وشبين الكوم وبركة السبع للتأكد من مطابقتها للشروط في مجالات الإنتاج الحيواني ومشروعات الميكنة الزراعية ومنافذ البيع والتوزيع ومشروعات أخرى متنوعة،وذلك لتحقيق أرباح تساهم في تحسين مستوى المعيشة للمقترضين.

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