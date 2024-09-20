المنوفية: تمويل 235 مشروعا بتكلفة تتجاوز 5 ملايين جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكد محافظ المنوفية ، إبراهيم أحمد أبو ليمون، أنه تم تمويل 235 مشروعا جديدا على مستوى المحافظة بإجمالي 5 ملايين و628 ألف جنيه حتى الآن، وذلك في إطار التعاون المشترك بين صندوق التنمية المحلية والمحافظة بمختلف المجالات الإنتاجية لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية المجتمعية وإقامة العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للمواطنين تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.
ووجه المحافظ، في تصريح اليوم، بتكثيف الحملات التوعوية بين جموع المواطنين لتشجيعهم على الاستفادة من المزايا التى يقدمها صندوق التنمية المحلية في إطار التمكين الاقتصادي للقرى الأكثر احتياجاً بهدف زيادة دخل الأسر الريفية ومساعدة الشباب في إتاحة فرص عمل جادة، مشدداً على ضرورة الاستمرار في المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الجاري تمويلها لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة والتأكد من مدى تحقيقها لأهدافها.
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من جانبه، أوضح السكرتير العام للمحافظة عماد يوسف أنه قامت لجنة متابعة المشروعات بوزارة التنمية المحلية وبحضور مدير إدارة تنمية القرية بالديوان العام باختبار المشروعات عشوائيا والمرور الميداني، وذلك في مراكز سرس الليان ومنوف وشبين الكوم وبركة السبع للتأكد من مطابقتها للشروط في مجالات الإنتاج الحيواني ومشروعات الميكنة الزراعية ومنافذ البيع والتوزيع ومشروعات أخرى متنوعة،وذلك لتحقيق أرباح تساهم في تحسين مستوى المعيشة للمقترضين.
المصدر:
MENAFN20092024000202011048ID1108697452
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