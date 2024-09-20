قصف اسرائيلي يستهدف مبنى في الضاحية الجنوبية وانباء عن عملية اعتيال لشخصية قيادية

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت /PNN / قصفت طائرات حربية اسرائيلية مباني في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت مما ادى لحدوث دمار كبير وهائل في المباني وسقوط عدد من الشهداء فيما قالت مصادر متعددة ان القصف استهدف شخصية رفيعة المستوى.
واظهرت صور وفيديوهات دمار كبير في في منطقة القصف في المبنى الذي استهدفه الاحتلال في الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت.
وقالت| القناة 12 ان مسؤول كبير جدًا في حزب الله هو المستهدف في الهجوم الذي نفذه الجيش الإسرائيلي بالضاحية الجنوبية في لبنان.
وقال جيش
الإحتلال انه نفذ غارة دقيقة في منطقة بيروت ولم يطرأ أي تغيير في هذه المرحلة على تعليمات الجبهة الداخلية.
وقالت وسائل الاعلام العبرية في أعقاب الوضع الأمني والتأهب العالي في الشمال، قرر رئيس حكومة الاحتلال تاجيل
رحلته إلى نيويورك لمدة يوم حيث سيقلع بطائرته "كنف تسيون" مساء الثلاثاء عند الساعة 00:30.
ومن المتوقع أن يلقي رئيس الوزراء خطابا في الأمم المتحدة يوم الجمعة الساعة 9:30 صباحا بتوقيت الولايات المتحدة.
MENAFN20092024000205011050ID1108696854
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