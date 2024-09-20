قصف اسرائيلي يستهدف مبنى في الضاحية الجنوبية وانباء عن عملية اعتيال لشخصية قيادية

MENAFN - Palestine News ) بيروت /PNN / قصفت طائرات حربية اسرائيلية مباني في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت مما ادى لحدوث دمار كبير وهائل في المباني وسقوط عدد من الشهداء فيما قالت مصادر متعددة ان القصف استهدف شخصية رفيعة المستوى.

واظهرت صور وفيديوهات دمار كبير في في منطقة القصف في المبنى الذي استهدفه الاحتلال في الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت.

وقالت| القناة 12 ان مسؤول كبير جدًا في حزب الله هو المستهدف في الهجوم الذي نفذه الجيش الإسرائيلي بالضاحية الجنوبية في لبنان.

وقال جيش

الإحتلال انه نفذ غارة دقيقة في منطقة بيروت ولم يطرأ أي تغيير في هذه المرحلة على تعليمات الجبهة الداخلية.



وقالت وسائل الاعلام العبرية في أعقاب الوضع الأمني ​​والتأهب العالي في الشمال، قرر رئيس حكومة الاحتلال تاجيل

رحلته إلى نيويورك لمدة يوم حيث سيقلع بطائرته "كنف تسيون" مساء الثلاثاء عند الساعة 00:30.



ومن المتوقع أن يلقي رئيس الوزراء خطابا في الأمم المتحدة يوم الجمعة الساعة 9:30 صباحا بتوقيت الولايات المتحدة.