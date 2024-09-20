إسرائيل تعلن شن غارة محددة الهدف على الضاحية الجنوبية لبيروت

(MENAFN
- Al-Anbaa)
وسائل إعلام لبنانية: هدف الغارة الإسرائيلية القيادي بحزب الله إبراهيم عقيل
اعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ "ضربة دقيقة" في بيروت الجمعة،
وقال في بيان إنه "شن غارة دقيقة في منطقة بيروت"، بعد وقت قليل من إعلان حزب الله استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية «بصليات من الصواريخ».
وأفاد مصدر أمني لبناني وكالة فرانس برس الجمعة عن غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد أيام من تفجير أجهزة اتصال يستخدمها عناصر الحزب.
وقال المصدر من دون الكشف عن هويته «شنت إسرائيل غارة جوية قرب مسجد القائم في الضاحية الجنوبية لبيروت».
ونقلت وسائل اعلام عن مسؤول أمني إسرائيلي انه تمت تصفية أحد كبار قيادات حزب الله، قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية انه القائد العسكري
إبراهيم
عقيل.
MENAFN20092024000130011022ID1108696842
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