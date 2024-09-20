إسرائيل تعلن شن غارة محددة الهدف على الضاحية الجنوبية لبيروت

وسائل إعلام لبنانية: هدف الغارة الإسرائيلية القيادي بحزب الله إبراهيم عقيل

اعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ "ضربة دقيقة" في بيروت الجمعة،

وقال في بيان إنه "شن غارة دقيقة في منطقة بيروت"، بعد وقت قليل من إعلان حزب الله استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية «بصليات من الصواريخ».

وأفاد مصدر أمني لبناني وكالة فرانس برس الجمعة عن غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد أيام من تفجير أجهزة اتصال يستخدمها عناصر الحزب.

وقال المصدر من دون الكشف عن هويته «شنت إسرائيل غارة جوية قرب مسجد القائم في الضاحية الجنوبية لبيروت».

ونقلت وسائل اعلام عن مسؤول أمني إسرائيلي انه تمت تصفية أحد كبار قيادات حزب الله، قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية انه القائد العسكري

إبراهيم

عقيل.