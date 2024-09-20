الهباش: مسؤولية الدفاع عن الأقصى في أعناق المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها

MENAFN - Palestine News ) موسكو /PNN-قال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش إن مسؤولية الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وحمايته من الأخطار المحدقة به من مخططات التهويد والتقسيم وحتى خطر الهدم والتدمير تقع على عاتق جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وليس في أعناق الفلسطينيين وحدهم الذين شرّفهم الله بأنهم رأس الحربة وطليعة الأمة في معركة الدفاع عن شرف الأمة وعقيدتها الإسلامية في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

جاءت أقوال الهباش خلال خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم في المسجد الكبير بالعاصمة الروسية موسكو.

وأكد الهباش أن أهالي بيت المقدس وأكناف بيت المقدس في عموم أرض فلسطين الذبيحة يواجهون اليوم أعتى عدوان عرفته الإنسانية يستهدف البشر والشجر والحجر والمقدسات، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة وتطهير عرقي في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس العاصمة، راح ضحيته عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، وتدمير كامل للبنية التحتية والمنازل والمساجد والكنائس.

وأضاف قاضي القضاة خلال خطبة الجمعة أن المسجد الأقصى اليوم يواجه حربا ضروسا ويتعرض لمحاولة تغيير الواقع التاريخي والقانوني والديني في رحابه الطاهرة، مضيفاً أننا نسمع بعض التصريحات التي تصدر من قادة الاحتلال الإسرائيلي بأنهم يريدون بناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى إلا أننا نؤكد ونقول أن المسجد الاقصى المبارك بكل سنتيمتر فيه وبكل أسواره وساحاته ومرافقه ومبانيه بما فيه حائط البراق، مكان إسلامي خالص لا حق لغير المسلمين فيه ولا يمكن أن يكون إلا مسجداً إسلامياً ومن مسؤولية المسلمين، ولا يمكن أن نسمح بتأدية العبادة فيه إلا للمسلمين فقط.

وأكد الهباش أن الشعب الفلسطيني يتشرف بأنه يقف في الخندق الأول مدافعا عن المسجد الأقصى، ولكنه في نفس الوقت يتطلع إلى أمة الإسلام لتكون معه في أداء هذا الواجب، وفي القيام بواجب أمانة الدين وأمانة التاريخ، وهذه الأمانة في أعناق المسلمين أفراداً وشعوبا ودولا ومؤسسات وعلماء، وعلى الجميع مسؤولية تجاه المسجد الأقصى المبارك، داعياً أن يظل المسجد الأقصى في وعي وثقافة وواقع المسلمين.

وفي نهاية الخطبة، ثمن الهباش مواقف جمهورية روسيا الاتحادية صديقة فلسطين الداعمة والثابتة تجاه القضية الأولى للعالم وهي القضية الفلسطينية، مشيداً بالعلاقات الفلسطينية الروسية وبالدور الريادي لمسلمي جمهورية روسيا من خلال مجلس شورى المفتين للحفاظ على القواسم المشتركة وتعزيزها بين الشعوب الإسلامية، موجهاً تحية باسم الشعب الفلسطيني، تحية المرابطين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس لشعب روسيا الاتحادية ولكل الأخيار وأنصار الحرية والإنسانية في كل العالم.