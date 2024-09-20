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40 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

9/20/2024 8:10:59 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN / أدى عشرات آلاف المصلين، صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم عراقيل قوات الاحتلال وإجراءاتها العسكرية المشددة في البلدة القديمة ومدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر مقدسية أن نحو 40 ألف مصلٍ تمكنوا من أداء صلاة الجمعة في الأقصى، متجاوزين حواجز الاحتلال وعمليات التفتيش التي أجراها عند أبواب المسجد المبارك.

واعتدت قوات الاحتلال بالضرب والدفع على عدد من الشبان عند باب الأسباط خلال توافدهم إلى المسجد الأقصى، كما اعتقلت شابين من باب السلسلة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال ساحات المسجد وانتشرت في صحن قبة الصخرة تزامنا مع الصلاة.

وعرقلت قوات الاحتلال وصول الأهالي إلى المسجد الأقصى عبر باب الأسباط، وأوقفت الشبان ودققت هوياتهم عند باب حطة خلال توافدهم لصلاة الجمعة.

ورابط
مصلون في محيط باب الأسباط عقب منع الاحتلال دخولهم إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة..


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