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تشييع جثمان الشهيد ياسر مطير في مخيم قلنديا

9/20/2024 8:10:59 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس /PNN-
شيعت جماهير شعبنا في بلدة ومخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد ياسر رائد فايز مطير (20 عاما)، الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم.

وانطلق موكب التشييع من مجمع فلسطين الطبي في رام الله، وصولا إلى منزل عائلته في المخيم لإلقاء نظرة الوداع عليه، قبل الصلاة على جثمانه الطاهر في مسجد مخيم قلنديا الكبير، ثم مواراته الثرى في مقبرة الشهداء.

وردد المشيعون الهتافات الوطنية المنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا، والداعية إلى تعزيز الوحدة الوطنية.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت فجر اليوم عدة أحياء في بلدة قلنديا ومخيمها، وداهمت عدة منازل. وأطلق
جنود الاحتلال الرصاص الحي مباشرة صوب عدد من الشبان، ما أدى إلى إصابة الشاب مطير بجروح حرجة في البطن، نقل على إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله، قبل أن يعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته.

وباستشهاد الشاب مطير، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة بما فيها القدس المحتلة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 716 شهيدا
بينهم 160 طفلاً، و10
نساء، و9 مسنين.






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