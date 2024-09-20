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الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من الخليل

9/20/2024 8:10:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل /PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود محمد عمرو، عقب الاعتداء عليه بالضرب المبرح عند مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل، واستولت على مركبته. كما اعتقلت شابين-لم تعرف هويتهما بعد- عند مفترق بيت عينون شرق الخليل.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة إذنا غرب الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية وسط البلدة واستولت على عدة مركبات. كما اقتحمت تلك القوات قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل، وداهمت منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

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