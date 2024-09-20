اشتداد القصف بين اسرائيل وحزب الله وسط توقعات بمزيد من التصعيد

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت/PNN / شهدت المواقع والقرى الحدودية بين اسرائيل ولبنان اليوم الجمعة تصاعد في القصف بين حزب الله اللبناني وقوات الاحتلال الاسرائيلي.
وقالت مصادر لبنانية ان قوات الاحتلال الإسرائيلي، جددت اليوم الجمعة، قصفها على عدة بلدات جنوب لبنان.
وأشارت مصادر محلية لبنانية إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات استهدفت بلدات: ميس الجبل، وعيترون، والطيبة وكفر كلا، تزامنا مع تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي في الاجواء اللبنانية.
وقال جيش الاحتلال انه رصد اطلاق حزب الله اطلق اليوم ١٣٠ صاروخ باتجاه اهداف اسرائيلية.
في المقابل اطلقت قوات حزب الله اللبناني رشقات استهدفت فيها العديد من المواقع العسكرية الاسرائيلية على طول الحدود مت اسرائيل.
وبحسب المصادر العبرية فقد قال جيش الاحتلال الاسرائيلي انه رصد إطلاق نحو 50 صاروخا باتجاه صفد
وبحسب المصادر العبرية فان منظومات الدفاع الجوي حاولت التصدي لرشقات صاروخية أطلقت من لبنان تجاه الشمال والجولان المحتل.
واعلنت مصادر عبرية عن إصابة مستوطن على الأقل نتيجة سقوط صواريخ شمال فلسطين المحتلة.
ورصدت المصادر العبرية تفعيل صافرات الإنذار والدفاعات الجوية في سماء يوحاي يهودا في صفد بعد تعرضها لقصف صاروخي من جنوب لبنان.
واشارت المصادر ان التيار الكهربائي انقطع عن اجزاء من صفد المحتلة بفعل القصف.
وطلبت قيادة الجبهة الداخلية الاسرائيلية البقاء في المناطق المحصنة في المناطق الشمالية بسبب القصف من قبل حزب الله.
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