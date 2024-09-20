اشتداد القصف بين اسرائيل وحزب الله وسط توقعات بمزيد من التصعيد

MENAFN - Palestine News ) بيروت/PNN / شهدت المواقع والقرى الحدودية بين اسرائيل ولبنان اليوم الجمعة تصاعد في القصف بين حزب الله اللبناني وقوات الاحتلال الاسرائيلي.

وقالت مصادر لبنانية ان قوات الاحتلال الإسرائيلي، جددت اليوم الجمعة، قصفها على عدة بلدات جنوب لبنان.

وأشارت مصادر محلية لبنانية إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات استهدفت بلدات: ميس الجبل، وعيترون، والطيبة وكفر كلا، تزامنا مع تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي في الاجواء اللبنانية.

وقال جيش الاحتلال انه رصد اطلاق حزب الله اطلق اليوم ١٣٠ صاروخ باتجاه اهداف اسرائيلية.

في المقابل اطلقت قوات حزب الله اللبناني رشقات استهدفت فيها العديد من المواقع العسكرية الاسرائيلية على طول الحدود مت اسرائيل.

وبحسب المصادر العبرية فقد قال جيش الاحتلال الاسرائيلي انه رصد إطلاق نحو 50 صاروخا باتجاه صفد

وبحسب المصادر العبرية فان منظومات الدفاع الجوي حاولت التصدي لرشقات صاروخية أطلقت من لبنان تجاه الشمال والجولان المحتل.

واعلنت مصادر عبرية عن إصابة مستوطن على الأقل نتيجة سقوط صواريخ شمال فلسطين المحتلة.

ورصدت المصادر العبرية تفعيل صافرات الإنذار والدفاعات الجوية في سماء يوحاي يهودا في صفد بعد تعرضها لقصف صاروخي من جنوب لبنان.

واشارت المصادر ان التيار الكهربائي انقطع عن اجزاء من صفد المحتلة بفعل القصف.

وطلبت قيادة الجبهة الداخلية الاسرائيلية البقاء في المناطق المحصنة في المناطق الشمالية بسبب القصف من قبل حزب الله.



