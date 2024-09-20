أولمبياد باريس يفتح آفاق جديدة لرياضية كورية في عالم الفن

حصلت الرامية الكورية الجنوبية كيم يي-جي، صاحبة فضية أولمبياد باريس، على أول دور تمثيلي بصفتها قاتلة محترفة.

وأحرزت يي-جي التي نالت بمهارتها وهدوئها شهرة كبيرة على الإنترنت في أولمبياد العاصمة الفرنسية هذا الصيف، الميدالية الفضية في مسابقة مسدس الهواء المضغوط 10 أمتار.



وتحولت شخصيتها الهادئة جدا، إلى جانب نظارات الرماية ذات الإطار السلكي وقبعة البيسبول، إلى شخصية مشهورة في جميع أنحاء العالم.

وحصدت مقاطع الفيديو الخاصة بها وهي تصوب من مسددها، إشادة من المشاهير مثل الملياردير الأمرdكي إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا ومالك منصة "إكس".

وكتب ماسك على منصة التواصل الاجتماعي إكس في ذلك الوقت: "يجب أن يتم اختيارها في فيلم أكشن. لا يتطلب الأمر تمثيلًا!".

وقال متحدث باسم شركة آسيا لاب للترفيه ومقرها سيول لوكالة فرانس برس الجمعة إنها ستلعب دور قاتلة في سلسلة "كراش"، وهي سلسلة قصيرة من مشروع الفيلم العالمي "آسيا".

وقالت الشركة في بيان منفصل إن كيم ستشارك في البطولة إلى جانب الممثلة الهندية والمؤثرة أنوشكا سين، قائلة إنها متحمسة لمشاهدة "التآزر المحتمل الذي سينشأ عن تحول كيم يي-جي وأنوشكا سين الجديد إلى ثنائي قاتل".

وسيضم الفيلم الخيالي نجومًا من سبع دول مختلفة على الأقل وسيتناول بشكل خاص موضوعات العنصرية وكراهية الأجانب.

منذ فوزها بالميدالية الفضية، انتشر مقطع قصير يظهر كيم في كأس العالم في باكو في مايو. وقعت عقدًا مع وكالة مواهب كورية جنوبية في أغسطس الماضي لمساعدتها في إدارة أنشطتها غير الرياضية، ومنذ ذلك الحين ظهرت في جلسة تصوير في مجلة لصالح لوي فيتون.