النمسا: خسائر الفيضانات قد تصل إلى مليار يورو



ذكرت شركات تأمين نمساوية، استنادا لحسابات أولية، أن قيمة الخسائر التي سببتها الفيضانات في البلاد قد تصل إلى ما بين 600 و 700 مليون يورو (670 - 782 ملوين دولار).

وبحسب شركة تأمين "في في أو"، في الحالة القصوى، قد تتجاوز قيمة الأضرار مليار يورو.

وأعربت الشركة عن مخاوفها إزاء "التعامل مع المطالبات السريعة وغير البيروقراطية".

وأوضحت بيانات من شركات تأمين، منفصلة، في القطاع، المدى الواسع للأضرار، حيث أعلنت شركة "فينر شتاتيشه" للتأمين قبل عدة أيام أنها وحدها تتوقع حجم أضرار يصل إلى 100 مليون يورو.