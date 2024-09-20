النمسا: خسائر الفيضانات قد تصل إلى مليار يورو

(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكرت شركات تأمين نمساوية، استنادا لحسابات أولية، أن قيمة الخسائر التي سببتها الفيضانات في البلاد قد تصل إلى ما بين 600 و 700 مليون يورو (670 - 782 ملوين دولار).
وبحسب شركة تأمين "في في أو"، في الحالة القصوى، قد تتجاوز قيمة الأضرار مليار يورو.
وأعربت الشركة عن مخاوفها إزاء "التعامل مع المطالبات السريعة وغير البيروقراطية".
وأوضحت بيانات من شركات تأمين، منفصلة، في القطاع، المدى الواسع للأضرار، حيث أعلنت شركة "فينر شتاتيشه" للتأمين قبل عدة أيام أنها وحدها تتوقع حجم أضرار يصل إلى 100 مليون يورو.
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