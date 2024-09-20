خمس شركات ناشئة تسطر نجاحات باحثين وطلاب وخريجين من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي

MENAFN - Asdaf News) رسّخت محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي مكانتها كمؤسسة تعليمية بحثية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وسعت منذ تأسيسها إلى توفير الدعم اللازم لتنفيذ الأفكار المبتكرة وتأسيس شركات ناشئة قادرة على توفير حلول واقعية وملموسة.

وأسست الجامعة مركز جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي لحضانة وريادة الأعمال في نوفمبر 2023، الذي سرعان ما أصبح جهة محفزة لاستحداث ابتكارات قائمة على الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة. فقد دعم المركز في غضون أقل من عام شركات ناشئة تساهم في إحداث تغييرات جذرية في مجالات وقطاعات مختلفة وتسعى إلى مواجهة تحديات واقعية، كاستخدام الذكاء الاصطناعي بطرق آمنة، وإحداث تحوّلات بارزة في مجال الرعاية الصحية. فالمركز يسعى إلى التأثير بشكل ملحوظ في الشركات والمجتمعات.

نسلّط الضوء في ما يلي الضوء على خمس شركات ناشئة يقودها باحثون وطلاب وخريجون من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي يعملون على استحداث حلول عملية قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما نبيّن تأثير هذه الشركات في دولة الإمارات وخارجها.

منصة“ليبرا ي ” LibrAI

“ليبراي” هي منصة مصممة لمساعدة المبرمجين على ابتكار حلول آمنة وأخلاقية وموثوقة قائمة على الذكاء الاصطناعي، كبرمجيات التدقيق بالحقائق، بما يتماشى مع المعايير المعمول بها عالمياً. تجدر الإشارة إلى أنّ الدكتور شو دونغ هان، مؤسس شركة“ليبراي” ومديرها التنفيذي، هو باحث ما بعد الدكتوراه في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وقد تلقى الإرشاد والمشورة من عميد الجامعة، البروفيسور تيموثي بالدوين.

“ليبراي” هي منصة تتيح مجموعة من المنتجات التي تضمن امتثال الجهات المعنية، من مبرمجين وجامعات رائدة وشركات فاعلة في مجال الذكاء الاصطناعي، للاعتبارات الأخلاقية ومتطلبات السلامة في جميع مراحل عملية استحداث الحلول القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتنفيذها. وقد شهدت الشركة نمواً ملحوظاً وتوسّعت فوظّفت ثمانية موظفين ممن يحملون شهادة الدكتوراه في مجال الذكاء الاصطناعي أو يتمتعون بخبرة طويلة في مجال البحث أو في الهندسة.

وقد دعم مركز حضانة وريادة الأعمال التابع للجامعة منصة“ليبراي” خلال الدورة الأولى من منحة الابتكار التي أطلقها، وساهم في تأسيس الشركة ودخولها إلى السوق الإماراتية.

منصة“أوديوماتك”

“أوديوماتك” هي منصة أطلقها طالبان في قسم تعلّم الآلة في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، هما محمد تيمور حسيب وهو طالب دكتوراه، وأحمد حمودة، وهو طالب ماجستير. وقد أطلق الطالبان المنصة بهدف إحداث تحولات جذرية في صناعة المحتوى المسموع، من خلال أتمتة عملية إنشاء المواد السمعية لسرد القصص المرئية من جهة، والتخفيف من التحديات المتصلة بحقوق الملكية الفكرية من جهة أخرى.

يصف محمد تيمور حسيب وأحمد حمودة نفسيهما على أنهما“شغوفان بالموسيقى وصناعة المحتوى”. وانطلاقاً من هذا الشغف، عملو على تسهيل مهمة منتجي المواد الإعلانية والمشاهد السينمائية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال إنشاء منصة“أوديوماتك” التي تتيح للمستخدم تحميل فيديوهات على المنصة لتقوم بإنتاج مواد سمعية وموسيقية ومؤثرات صوتية وتعليقات ملائمة لمحتوى الفيديو.

يُذكر أن منصة“أوديوماتك” حصلت على منحة الابتكار التي قدمها مركز حضانة وريادة الأعمال خلال دورته الأولى، كما فازت مؤخراً عن فئة“المشاريع الناشئة في مرحلة الفكرة” في كأس العالم لريادة الأعمال لعام 2024 في دبي.

تطبيق“ليمب” Limb

أطلقت شما الساعدي، وهي إحدى الخريجات الإماراتيات من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي لعام 2024، شركة ناشئة تحمل اسم “ليمب” تهدف إلى تعزيز فعالية خدمات العلاجات الطبيعية وإمكانية الاستفادة منها بتكلفة معقولة. وتركّز شما على المرضى الذين يتوجب عليهم زيارة المستشفيات أو مراكز العلاج الطبيعي مرات متعددة ويعانون من صعوبات في أداء تمارين إعادة التأهيل، مثل والدتها وجدّتها. إذ يسعى التطبيق إلى مساعدة هؤلاء المرضى للتغلب على التحديات التي تواجههم من جهة، كما تعمل نحو تسهيل متابعة حالات المرضى على المعالجين من جهة أخرى.

هذا ما دفع شما إلى تطوير التطبيق، وهو نظام قائم على الذكاء الاصطناعي يتضمّن نموذجاً ثلاثي الأبعاد يساعد المريض الذي يقوم بالتمارين العلاجية على تصحيح وضعيته، ويعطيه ملاحظات لتحسينها، ويلفت انتباهه إلى أي مشاكل جوهرية في أدائه. وتجدر الإشارة إلى أنّ النموذج ثلاثي الأبعاد في تطبيق“ليمب” يتميّز بخصائص تتكيّف مع احتياجات كل مريض، وذلك لتحفيز المرضى وضمان التزامهم المستمر بالتمرين العلاجي.

الجدير بالذكر أن شما أتمت دورة ريادة الأعمال في مركز حضانة وريادة الأعمال بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وحصلت شركتها الناشئة“ليمب” على جائزة عن فئة“رواد المستقبل” في تحدي رواد الأعمال لعام 2024 الذي نظمه صندوق الخريجين التابع لوزارة التربية والتعليم في الإمارات. وهي تعمل حالياً على تحديث التطبيق وتطمح إلى التعاون مع مراكز إعادة التأهيل في الدولة مستقبلاً.

“كرادل إيه آي” Cradle AI



“كرادل إيه آي” هي شركة تكرّس عملها في مجال الذكاء الاصطناعي لإتاحة حلول آمنة ومريحة ومستدامة تساعد الآباء والأمهات على الاهتمام بأطفالهم الرضّع. وتلتزم هذه الشركة التي تأسست على يد البروفيسور كون زانغ، وهو أستاذ ورئيس قسم تعلم الآلة بالإنابة في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، والدكتور يوين سون، ويو كانغ وونغ، ومينغاو فو، بإحداث تغييرات جذرية في طريقة تفاعل الآباء والأمهات مع أطفالهم الرضّع. وقد كرست هذه المجموعة من الباحثين جهودها للعثور على سُبل آمنة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة حياة الإنسان والارتقاء بالمجتمعات.

فقد صممت الشركة منتجاً رائداً يحمل اسم“LetBabyTalk”، أي دع الرضيع يعبّر عن نفسه، وذلك بهدف تعزيز التواصل بين الرضيع ووالديه. إذ يسجّل التطبيق صوت بكاء الرضيع ويحدد على الفور ما إذا كان جائعاً أو يعاني من ألم في معدته أو يحتاج إلى الاهتمام، ثم يقدّم للوالدين نصائح مخصصة من خبراء في مجال رعاية الأطفال، ما يساعدهما على تلبية احتياجات الرضيع بسهولة.

لمزيد من المعلومات حول“كرادل إيه آي”، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: ، كما يمكن تنزيل تطبيق LetBabyTalk على أجهزة iOS وAndroid أو استخدامه عبر الإنترنت من خلال الرابط التالي: .

“نوتريجينكس كير” Nutrigenics Care

“نوتريجينكس كير” هي شركة ناشئة شارك في تأسيسها طالبا الدكتوراه في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وفاء الغلابي وعمكر ثواكر، تحت إشراف الدكتور مزمّل نصير، الباحث في الجامعة، والدكتور سلمان خان والبروفيسور فهد خان. إذ قرر الطالبان أن يؤسسا هذه الشركة لمعالجة تحديات نواجهها في حياتنا اليومية، مثل تعزيز التزام الأفراد بنظامهم الغذائي، وتحسين النتائج الصحية من خلال مراقبة كل فرد بدقّة أكبر ومتابعة وجباته الغذائية وإعداد جداول وقوائم شخصية للطعام، وتوفير مساعدة شاملة لخبراء التغذية السريرية وخبراء التغذية وخبراء اللياقة البدنية ومقدمي الرعاية الصحية. وتختلف منصة“نوتريجينكس كير” عن غيرها من المنصات، فهي تساهم في تعزيز تفاعل المرضى وخبراء التغذية بفضل مخططاتها التفاعلية التي تتيح لخبراء التغذية متابعة تاريخ المريض الغذائي واقتراح حلول غذائية تناسبه.

ولا بد من الإشارة إلى أن الشركة قد فازت مؤخراً بالمركز الأول خلال فعالية عرض الأفكار التي نظّمها مركز حضانة وريادة الأعمال. كما تم قبولها في مركز مايكروسوفت لمؤسسي الشركات الناشئة.

مما لا شك فيه أن قطاع الذكاء الاصطناعي يشهد نمواً وتطوراً سريعين، وهو ما تعكسه الشركات الناشئة في هذا المجال الذي يخضع لتطورات جديدة يومياً من حيث تقنياته ومنتجاته وأسواقه، ما يجعل منه مجالاً محفزاً للابتكار. من هذا المنطلق، أسست الجامعة مركز حضانة وريادة الأعمال، وهي تفتخر بهذا المركز الذي يوفّر الدعم لأعضاء الهيئة التدريسية والباحثين والطلاب والخريجين، ويساعدها على توسيع نطاق عملها للمساهمة في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز اقتصاد أبوظبي وتنوّعه. لمزيد من المعلومات حول مركز حضانة وريادة الأعمال، يُرجى زيارة الرابط التالي: .

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