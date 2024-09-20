استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في قلنديا

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس /PNN/ استشهد شاب، صباح اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها فجرا بلدة قلنديا ومخيمها
شمال القدس المحتلة.
وأعلنت
محافظة القدس، في بيان، استشهاد الشاب ياسر رائد فايز امطير من مخيم قلنديا متأثرا بإصابته
الحرجة برصاص قوات الاحتلال
في البطن، لدى اقتحامها حي المطار.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت، فجر الجمعة، عدة أحياء في بلدة قلنديا ومخيمها، وداهمت عدة منازل، مشيرةً إلى أن
جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي مباشرة صوب عدد من الشبان، ما أدى إلى إصابة الشاب امطير بجروح حرجة في البطن، نقل على إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، قبل أن يعلن عن استشهاده.
وباستشهاد الشاب امطير، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة بما فيها القدس المحتلة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 715 شهيدا
بينهم 160 طفلاً، و10
نساء، و9 مسنين. كما يرتفع عدد الشهداء في مخيم قلنديا منذ بدء العدوان إلى 9 شهداء، بينهم 4 أطفال.
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