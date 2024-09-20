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استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في قلنديا

9/20/2024 6:13:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس /PNN/ استشهد شاب، صباح اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها فجرا بلدة قلنديا ومخيمها
شمال القدس المحتلة.

وأعلنت
محافظة القدس، في بيان، استشهاد الشاب ياسر رائد فايز امطير من مخيم قلنديا متأثرا بإصابته
الحرجة برصاص قوات الاحتلال
في البطن، لدى اقتحامها حي المطار.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت، فجر الجمعة، عدة أحياء في بلدة قلنديا ومخيمها، وداهمت عدة منازل، مشيرةً إلى أن
جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي مباشرة صوب عدد من الشبان، ما أدى إلى إصابة الشاب امطير بجروح حرجة في البطن، نقل على إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، قبل أن يعلن عن استشهاده.

وباستشهاد الشاب امطير، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة بما فيها القدس المحتلة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 715 شهيدا
بينهم 160 طفلاً، و10
نساء، و9 مسنين. كما يرتفع عدد الشهداء في مخيم قلنديا منذ بدء العدوان إلى 9 شهداء، بينهم 4 أطفال.


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