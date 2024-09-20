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السفيرة الأميركية بالأردن في مستشفى الملك المؤسس

9/20/2024 5:32:17 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - زارت السفيرة الأميركية في عمان يائل لمبرت مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي شمالي المملكة ، والذي يعد من المنشآت الرائدة في البحث والتعليم ومركز لتقديم الرعاية الصحية للاجئين.


كما وقامت السفيرة بجولة في مركز الأميرة هيا للتقانات الحيوية، الذي يضم بعضاً من أكثر المختبرات تقدماً في البلاد، تقوم بدعم تدريب الموظفين فيها، والتقت بعدد من فنيّات المختبرات الرائدات اللواتي يقمن بعمل مذهل لإنقاذ الأرواح والحد من انتشار الأمراض.

كما وأظهرت زيارتها إلى جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وجامعة اليرموك كيف تساهم الشراكات - مثل برامج تدريب المعلمين، وباحثين منح فولبرايت الأمريكية، ودورات اللغة الإنجليزية - في مساعدة الأردنيين على تعزيز مهاراتهم وتوسيع شبكاتهم للحصول على فرص عمل أفضل.


إن الشراكة هي استثمار في المستقبل!

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