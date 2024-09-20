شرطة دبي تضبط سائقاً متهوراً يقود بسرعة 220 كم/الساعة (فيديو)

أعلنت شرطة دبي ضبط سائق واحتجاز سيارته بسبب القيادة بسرعة 220 كم/الساعة على شارع الشيخ محمد بن زايد.

وأوضحت، اليوم، عبر حسابه في «إكس»، أنه الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي ضبطت سائقاً، وحجزت سيارته بعد أن قادها بطيش، وتهور على شارع الشيخ محمد بن زايد، بسرعة تجاوزت 220 كم/الساعة، مُعرضاً سلامته وسلامة مُستخدمي الطريق للخطر، وأحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.