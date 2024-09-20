Friday, 20 September 2024 02:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.37 دولار ليبلغ 76.08 دولار

9/20/2024 4:57:50 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 9 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 37ر1 دولار ليبلغ 08ر76 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 71ر74 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 23ر1 دولار لتبلغ 88ر74 دولار للبرميل في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 04ر1 دولار ليبلغ 95ر71 دولار للبرميل.
وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) يوم أمس الأول سعر الفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطة أساس (5ر0 مئوية) إلى نطاق يتراوح بين 75ر4 و5 نقطة مئوية لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات في ظل تراجع التضخم الذي بلغ مستويات قياسية في البلاد خلال جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).
وقال البنك في بيان عقب اجتماعات السوق المفتوحة "تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة كما أحرز التضخم مزيدا من التقدم نحو هدف اللجنة (لجنة السوق المفتوحة التابعة للاحتياطي) البالغ 2 في المئة ولكنه لا يزال مرتفعا إلى حد ما".
وأظهرت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام هبطت 6ر1 مليون برميل إلى 5ر417 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر الحالي.
وفي الصين أكبر مستهلك للنفط في العالم أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الصيني أن انتاج المصافي هناك تباطأ للشهر الخامس على التوالي في أغسطس الماضي كما تباطأ نمو الناتج الصناعي إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر خلال الشهر ذاته.(النهاية) خ م / م خ

MENAFN20092024000071011013ID1108695760

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث