سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.37 دولار ليبلغ 76.08 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 20 - 9 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 37ر1 دولار ليبلغ 08ر76 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 71ر74 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 23ر1 دولار لتبلغ 88ر74 دولار للبرميل في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 04ر1 دولار ليبلغ 95ر71 دولار للبرميل.
وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) يوم أمس الأول سعر الفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطة أساس (5ر0 مئوية) إلى نطاق يتراوح بين 75ر4 و5 نقطة مئوية لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات في ظل تراجع التضخم الذي بلغ مستويات قياسية في البلاد خلال جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).
وقال البنك في بيان عقب اجتماعات السوق المفتوحة "تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة كما أحرز التضخم مزيدا من التقدم نحو هدف اللجنة (لجنة السوق المفتوحة التابعة للاحتياطي) البالغ 2 في المئة ولكنه لا يزال مرتفعا إلى حد ما".
وأظهرت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام هبطت 6ر1 مليون برميل إلى 5ر417 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر الحالي.
وفي الصين أكبر مستهلك للنفط في العالم أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الصيني أن انتاج المصافي هناك تباطأ للشهر الخامس على التوالي في أغسطس الماضي كما تباطأ نمو الناتج الصناعي إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر خلال الشهر ذاته.(النهاية) خ م / م خ
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