7 شهداء حصيلة عملية عسكرية إسرائيلية في بلدة قباطية جنوبي جنين



وارتفع عدد الشهداء إلى 7، عقب تمكن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من انتشال جثمان شاب من داخل منزل كانت تحاصره قوات خاصة إسرائيلية، وفق "وفا".



وفي وقت سابق، استشهد شابان وأصيب شاب وطفل بجروح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبقصف طائرة مسيرة لمركبة بصاروخ قرب مجمع المقاهي وسط البلدة.



كما أعلنت الطواقم الطبية في مركز طوارئ البلدة عن استشهاد شاب آخر متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال قرب مدخل البلدة.



وكان 3 شبان استشهدوا عقب إصابتهم بالرصاص الحي، كما أصيب 10 آخرون، بينهم اثنان بعملية دهس أثناء العدوان الإسرائيلي على قباطية.



وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد تنكيل جيش الاحتلال بجثامين الشهداء الثلاثة، وإلقائها من فوق سطح المنزل الذي كان تحاصرهم فيه، قبل أن تغرس جرافة عسكرية أنيابها بأجسادهم وتنقلهم للاحتجاز، على ما نقلت "وفا".



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص باتجاه الشبان الثلاثة، ومنعت طواقم الهلال الأحمر من الوصول إليهم، وقصفت المنزل بعدد من القذائف ما أدى إلى استشهادهم.