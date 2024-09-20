7 شهداء حصيلة عملية عسكرية إسرائيلية في بلدة قباطية جنوبي جنين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أسفرت عملية عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة قباطية جنوبي جنين في الضفة الغربية المحتلة، التي استمرت قرابة 10 ساعات، عن استشهاد 7 شبان فلسطينيين وإصابة 11 آخرين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" الجمعة.
وارتفع عدد الشهداء إلى 7، عقب تمكن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من انتشال جثمان شاب من داخل منزل كانت تحاصره قوات خاصة إسرائيلية، وفق "وفا".
وفي وقت سابق، استشهد شابان وأصيب شاب وطفل بجروح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبقصف طائرة مسيرة لمركبة بصاروخ قرب مجمع المقاهي وسط البلدة.
كما أعلنت الطواقم الطبية في مركز طوارئ البلدة عن استشهاد شاب آخر متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال قرب مدخل البلدة.
وكان 3 شبان استشهدوا عقب إصابتهم بالرصاص الحي، كما أصيب 10 آخرون، بينهم اثنان بعملية دهس أثناء العدوان الإسرائيلي على قباطية.
وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد تنكيل جيش الاحتلال بجثامين الشهداء الثلاثة، وإلقائها من فوق سطح المنزل الذي كان تحاصرهم فيه، قبل أن تغرس جرافة عسكرية أنيابها بأجسادهم وتنقلهم للاحتجاز، على ما نقلت "وفا".
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص باتجاه الشبان الثلاثة، ومنعت طواقم الهلال الأحمر من الوصول إليهم، وقصفت المنزل بعدد من القذائف ما أدى إلى استشهادهم.
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