شركتا SLB وNVIDIA تمدان جسور التعاون لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي لقطاع الطاقة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تعوّل شركة الطاقة العالمية SLB (بورصة نيويورك: SLB) على التعاون الطويل الأمد مع شركة NVIDIA لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي لصناعة الطاقة.

يسهم هذا التعاون البناء في تسريع وتيرة تطوير وتفعيل نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الأساسية الخاصة بالصناعة عبر منصات SLB العالمية، بما في ذلك منصة DelfiTM الرقمية ومنصة البيانات والذكاء الاصطناعي LumiTM ، عن طريق الاستفادة من NVIDIA NeMoTM ، وهي جزء من منصة البرمجيات NVIDIA AI Enterprise، لتطوير آليات الذكاء الاصطناعي التوليدي المخصصة التي يمكن تفعيلها في مركز البيانات أو في أي سحابة أو في الأجهزة المحلية.

بالتعاون مع NVIDIA، ستعمل SLB على ابتكار النماذج وتحسينها بحيث تتوافق مع الاحتياجات والمتطلبات المحددة لصناعة الطاقة كثيفة البيانات، بما في ذلك استكشاف باطن الأرض وعمليات الإنتاج وإدارة البيانات. وسيساعد هذا في إطلاق العنان للإمكانيات الكاملة للذكاء الاصطناعي التوليدي أمام خبراء قطاع الطاقة، بما في ذلك الباحثون والعلماء والمهندسون، مما يمكّنهم من التفاعل مع العمليات التقنية المعقدة بطرق جديدة لتحقيق قيمة أعلى ونتائج أفضل في ظل تقليل البصمة الكربونية.

صرح Olivier Le Peuch، المدير التنفيذي في شركة SLB، قائلاً: "في ضوء سعينا الدؤوب للتوصل إلى التوازن الدقيق بين إنتاج الطاقة وإزالة الكربون، يبرز الذكاء الاصطناعي التوليدي بوصفه عاملاً محفزًا حيويًا للتغيير". "ولسوف يسهم تعاوننا مع NVIDIA في تسريع وتيرة ابتكار حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي المخصصة، مما يتيح لعملائنا تحسين العمليات وتعزيز الكفاءة وتقليل بصمتهم الكربونية الإجمالية."

صرح Jensen Huang، مؤسس NVIDIA ومديرها التنفيذي، قائلاً: "يوفر الذكاء الاصطناعي لصناعة الطاقة أداة استثنائية من شأنها توفير الموارد التي تدعم الحياة على كوكبنا بشكل مستدام". "ستوفر النماذج المخصصة التي ابتكرتها SLB باستخدام تقنية NVIDIA NeMo للعلماء والمهندسين الضالعين في الصناعة رؤى غير مسبوقة لتسريع وتيرة عملهم على صعيد تحسين إمدادات الطاقة اليوم وإطلاق العنان لابتكارات الطاقة النظيفة في المستقبل."

بدأ التعاون بين SLB وNVIDIA لأول مرة في عام 2008 بالتوازي مع الاستخدام المبتكر لوحدات معالجة الرسوميات (GPUs) لتصوير باطن الأرض وتفسير علوم الأرض. هذا، وقد مدت الشركتان جسور التعاون الوثيق فيما بينهما على مدار الأعوام بغية تحسين كل جيل من تقنيات الحوسبة العالية الأداء والتصور من SLB المتوفرة على منصة Delfi. وفي سياق متصل، ستؤدي خطوة تفعيل NVIDIA NeMo ومجموعة خدمات الاستدلال المصغرة NVIDIA NIMTM التي اتخذتها شركة SLB إلى تقديم منصة قوية للعملاء يمكن عن طريقها تفعيل الذكاء الاصطناعي التوليدي في عملهم التقني.

جرى إطلاق هذا الإعلان في منتدى SLB الرقمي لعام 2024، المقام هذا الأسبوع في موناكو.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة slb/NVIDIACollaboration .

نبذة عن شركة SLB

تعد SLB (رمزها في بورصة نيويورك: SLB) شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا ينصب تركيزها على دفع عجلة الابتكار في مجال الطاقة بغية إرساء الأساس لكوكب متوازن. هذا، وقد تركت الشركة بصمتها المميزة في أكثر من 100 بلد، أما عن موظفيها فهم يمثلون ما يقرب من ضعف عدد الجنسيات، كما نعمل يوميًا على تقديم ابتكارات جديدة في مجال النفط والغاز وتقديم خدمات رقمية على نطاق واسع وإزالة الكربون من الصناعات وتطوير وتعزيز أنظمة الطاقة الجديدة التي تعمل على تسريع تحول الطاقة. تعرّف على المزيد على slb .

بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية:

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية" بالمعنى الوارد في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية، بمعنى، بيانات عن المستقبل وليس عن الأحداث الماضية، وغالبًا ما تحتوي مثل هذه البيانات على كلمات، مثل "نتوقع" و"قد" و"يمكن" و"نقدر" و"ننوي" و"نتنبأ" و"سوف" و"محتمل" و"متوقع" وغيرها من الكلمات المماثلة. كما تتناول البيانات التطلعية المسائل غير المؤكدة، بدرجات متفاوتة، مثل التنبؤات والتوقعات المتعلقة بنشر التقنيات والشراكات الجديدة لشركة SLB أو الفوائد المتوقعة منها؛ وبيانات عن الأهداف والخطط والتوقعات المتعلقة بالاستدامة والشؤون البيئية؛ والتنبؤات أو التوقعات المتعلقة بتحول الطاقة وتغير المناخ العالمي؛ والتحسينات في إجراءات التشغيل والتكنولوجيا. وهذه البيانات عرضة لمخاطر وتعتريها أوجه شك، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، عدم القدرة على تحقيق أهداف صافي انبعاثات الكربون السلبية؛ وعدم القدرة على إدراك الفوائد المنشودة من إستراتيجيات أو مبادرات أو شراكات SLB؛ والمبادرات التشريعية والتنظيمية التي تتناول القضايا البيئية، بما في ذلك المبادرات التي تتناول تأثير تغير المناخ العالمي؛ وتوقيت أو استلام الموافقات والتصاريح التنظيمية؛ وغيرها من المخاطر والشكوك المفصلة في أحدث نماذج SLB، ‏ 10-K و 10-Q و 8-K المودعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أو المقدمة لها. وإذا تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو الشكوك (أو تغيرت عواقب مثل هذا التطور)، أو إذا ثبت أن الافتراضات الأساسية غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية على الصعيد المادي عن تلك الواردة في بياناتنا التطلعية. وأخيرًا، لا تصبح البيانات التطلعية فاعلة إلا اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، ولا تعتزم SLB أو تلتزم بالتحديث العلني أو مراجعة هذه البيانات، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

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