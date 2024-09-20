شركتا SLB وNVIDIA تمدان جسور التعاون لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي لقطاع الطاقة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تعوّل شركة تكنولوجيا
الطاقة العالمية SLB (بورصة نيويورك: SLB) على التعاون الطويل الأمد مع شركة NVIDIA لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي لصناعة الطاقة.
يسهم هذا التعاون البناء في تسريع وتيرة تطوير وتفعيل نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الأساسية الخاصة بالصناعة عبر منصات SLB العالمية، بما في ذلك منصة DelfiTM الرقمية ومنصة البيانات والذكاء الاصطناعي LumiTM ، عن طريق الاستفادة من NVIDIA NeMoTM ، وهي جزء من منصة البرمجيات NVIDIA AI Enterprise، لتطوير آليات الذكاء الاصطناعي التوليدي المخصصة التي يمكن تفعيلها في مركز البيانات أو في أي سحابة أو في الأجهزة المحلية.
بالتعاون مع NVIDIA، ستعمل SLB على ابتكار النماذج وتحسينها بحيث تتوافق مع الاحتياجات والمتطلبات المحددة لصناعة الطاقة كثيفة البيانات، بما في ذلك استكشاف باطن الأرض وعمليات الإنتاج وإدارة البيانات. وسيساعد هذا في إطلاق العنان للإمكانيات الكاملة للذكاء الاصطناعي التوليدي أمام خبراء قطاع الطاقة، بما في ذلك الباحثون والعلماء والمهندسون، مما يمكّنهم من التفاعل مع العمليات التقنية المعقدة بطرق جديدة لتحقيق قيمة أعلى ونتائج أفضل في ظل تقليل البصمة الكربونية.
صرح Olivier Le Peuch، المدير التنفيذي في شركة SLB، قائلاً: "في ضوء سعينا الدؤوب للتوصل إلى التوازن الدقيق بين إنتاج الطاقة وإزالة الكربون، يبرز الذكاء الاصطناعي التوليدي بوصفه عاملاً محفزًا حيويًا للتغيير". "ولسوف يسهم تعاوننا مع NVIDIA في تسريع وتيرة ابتكار حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي المخصصة، مما يتيح لعملائنا تحسين العمليات وتعزيز الكفاءة وتقليل بصمتهم الكربونية الإجمالية."
صرح Jensen Huang، مؤسس NVIDIA ومديرها التنفيذي، قائلاً: "يوفر الذكاء الاصطناعي لصناعة الطاقة أداة استثنائية من شأنها توفير الموارد التي تدعم الحياة على كوكبنا بشكل مستدام". "ستوفر النماذج المخصصة التي ابتكرتها SLB باستخدام تقنية NVIDIA NeMo للعلماء والمهندسين الضالعين في الصناعة رؤى غير مسبوقة لتسريع وتيرة عملهم على صعيد تحسين إمدادات الطاقة اليوم وإطلاق العنان لابتكارات الطاقة النظيفة في المستقبل."
بدأ التعاون بين SLB وNVIDIA لأول مرة في عام 2008 بالتوازي مع الاستخدام المبتكر لوحدات معالجة الرسوميات (GPUs) لتصوير باطن الأرض وتفسير علوم الأرض. هذا، وقد مدت الشركتان جسور التعاون الوثيق فيما بينهما على مدار الأعوام بغية تحسين كل جيل من تقنيات الحوسبة العالية الأداء والتصور من SLB المتوفرة على منصة Delfi. وفي سياق متصل، ستؤدي خطوة تفعيل NVIDIA NeMo ومجموعة خدمات الاستدلال المصغرة NVIDIA NIMTM التي اتخذتها شركة SLB إلى تقديم منصة قوية للعملاء يمكن عن طريقها تفعيل الذكاء الاصطناعي التوليدي في عملهم التقني.
جرى إطلاق هذا الإعلان في منتدى SLB الرقمي لعام 2024، المقام هذا الأسبوع في موناكو.
لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة slb/NVIDIACollaboration .
نبذة عن شركة SLB
تعد SLB (رمزها في بورصة نيويورك: SLB) شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا ينصب تركيزها على دفع عجلة الابتكار في مجال الطاقة بغية إرساء الأساس لكوكب متوازن. هذا، وقد تركت الشركة بصمتها المميزة في أكثر من 100 بلد، أما عن موظفيها فهم يمثلون ما يقرب من ضعف عدد الجنسيات، كما نعمل يوميًا على تقديم ابتكارات جديدة في مجال النفط والغاز وتقديم خدمات رقمية على نطاق واسع وإزالة الكربون من الصناعات وتطوير وتعزيز أنظمة الطاقة الجديدة التي تعمل على تسريع تحول الطاقة. تعرّف على المزيد على slb .
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يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية" بالمعنى الوارد في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية، بمعنى، بيانات عن المستقبل وليس عن الأحداث الماضية، وغالبًا ما تحتوي مثل هذه البيانات على كلمات، مثل "نتوقع" و"قد" و"يمكن" و"نقدر" و"ننوي" و"نتنبأ" و"سوف" و"محتمل" و"متوقع" وغيرها من الكلمات المماثلة. كما تتناول البيانات التطلعية المسائل غير المؤكدة، بدرجات متفاوتة، مثل التنبؤات والتوقعات المتعلقة بنشر التقنيات والشراكات الجديدة لشركة SLB أو الفوائد المتوقعة منها؛ وبيانات عن الأهداف والخطط والتوقعات المتعلقة بالاستدامة والشؤون البيئية؛ والتنبؤات أو التوقعات المتعلقة بتحول الطاقة وتغير المناخ العالمي؛ والتحسينات في إجراءات التشغيل والتكنولوجيا. وهذه البيانات عرضة لمخاطر وتعتريها أوجه شك، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، عدم القدرة على تحقيق أهداف صافي انبعاثات الكربون السلبية؛ وعدم القدرة على إدراك الفوائد المنشودة من إستراتيجيات أو مبادرات أو شراكات SLB؛ والمبادرات التشريعية والتنظيمية التي تتناول القضايا البيئية، بما في ذلك المبادرات التي تتناول تأثير تغير المناخ العالمي؛ وتوقيت أو استلام الموافقات والتصاريح التنظيمية؛ وغيرها من المخاطر والشكوك المفصلة في أحدث نماذج SLB، 10-K و 10-Q و 8-K المودعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أو المقدمة لها. وإذا تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو الشكوك (أو تغيرت عواقب مثل هذا التطور)، أو إذا ثبت أن الافتراضات الأساسية غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية على الصعيد المادي عن تلك الواردة في بياناتنا التطلعية. وأخيرًا، لا تصبح البيانات التطلعية فاعلة إلا اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، ولا تعتزم SLB أو تلتزم بالتحديث العلني أو مراجعة هذه البيانات، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.
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