الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مصرفين وشركة في روسيا وأوسيتيا الجنوبية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها فرضت عقوبات على بنك تايمر في روسيا وبنك التسويات الدولية في أوسيتيا الجنوبية وشركة“سترويتريد” الروسية، قائلة إن الجهات الثلاث أطراف فاعلة رئيسية في“مخطط للتهرب من العقوبات لدعم روسيا وكوريا الشمالية”.

وذكرت الوزارة – في بيان – أن مكتب الرقابة على الأصول الخارجية أدرج على قائمة العقوبات“شبكة مكونة من خمس كيانات وفرد واحد – مقرها في روسيا وفي منطقة أوسيتيا الجنوبية”، وأشارت إلى أن الشبكة“مكنت ودعمت الجهود الجارية لإنشاء آليات دفع غير مشروعة بين روسيا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية”.

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وأضافت أن“إجراء اليوم يحاسب الأطراف التي ساعدت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وروسيا على التهرب من العقوبات ويوضح التزام وزارة الخزانة بكشف وتعطيل الشبكات التي تسهل تمويل برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية غير المشروعة لكوريا الشمالية وتدعم الحرب غير القانونية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا”.

كما فرضت عقوبات على عدد من الكيانات القانونية التي كانت خاضعة بالفعل للقيود الأمريكية. وتشمل هذه الكيانات بنك المؤسسة المالية الروسية، ترانس كابيتال، ومركز التسويات الدولية (سي إم آر بانك)، وبنك كوريا كوانجسون الذي يقع مقره في بيونج يانج.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان:“إن التعاون المالي المتزايد بين روسيا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية يهدد الأمن الدولي والنظام المالي العالمي بصورة مباشرة”.

ويتضمن الإدراج في قائمة العقوبات تجميد الأصول في الولايات المتحدة ويحظر على المواطنين والشركات الأمريكية التعامل مع الأشخاص والكيانات الخاضعة للعقوبات.

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