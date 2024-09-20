اليوم العالمي لتنظيف البيئة 2024: تمكين المجتمعات من إفساح مجالاً للحياة

تطور اليوم العالمي لتنظيف البيئة، والذي أطلقته منظمة "ليتس دو ات وورلد" في عام 2018، بسرعة خاطفة ليصبح أحد أكبر الحركات البيئية على مستوى العالم. واصبحت هذه المناسبة تجمع اليوم ملايين المتطوعين من أكثر من 190 دولة مع هدف مشترك يتمثل في التصدي لتلوث النفايات. وفي هذا العام، يطلق الحدث، الذي يحمل شعار " إفساح مجالاً للحياة "، دعوة للعمل بهدف إلهام الملايين من المتطوعين في جميع أنحاء العالم لاستعادة المساحات من النفايات والتلوث، وإفساح المجال لبيئات أكثر صحة وسلامة، وبناء عالم أكثر استدامة.

تهدف الحملة إلى التعامل مع قضية بالغة الأهمية: ففي كل عام، تنتج البشرية حوالي 2 مليار طن من النفايات البلدية الصلبة، مع توقعات بأن يزيد هذا الرقم بنسبة 70٪ بحلول عام 2050 إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء فوري. ومما يزيد من تفاقم الأزمة أن أكثر من 3.5 مليار شخص يفتقرون إلى الوصول إلى أنظمة فعالة لإدارة النفايات، مما يؤدي إلى حرق النفايات أو تسربها إلى الطبيعة، لا سيما المحيطات.

عندما تسترجع فعالية هذا العام، يجب علينا الاهتمام بالتخلص من النفايات بشكل مسؤول أولاً. ويصبح هذا الامر أكثر فعالية اذ ازداد الوعي المجتمعي الشامل لجميع افراد المجتمع بعاداتهم في إنتاج النفايات والتخلص منها. سواء كان الأمر يتعلق بتقليل استخدام البلاستيك، أو فرز المواد القابلة لإعادة التدوير، أو دعم السياسات الأفضل لإدارة النفايات، فإن هذه الخطوات الصغيرة تسهم في تشكيل مستقبل أكثر صحة.

أما على صعيد دولة الإمارات العربية المتحدة، فكان للمبادرات المحلية دوراً كبيراً في دعم هذا الحراك العالمي. وعلي سبيل المثال، قادت مجموعة تدوير الجهود المحلية لهذه الحركة العالمية من خلال توفير معدات التنظيف وتنظيم حملات تنظيف مجتمعية، بتسليط الضوء على التزام الإمارات بالحد من النفايات بعيداً عن المكبات، وتعزيز مبادرات الاقتصاد الدائري التي تتماشى مع أهداف الاستدامة. وقد نجحت مبادرة مجموعة تدوير في تحفيز المجتمعات في جميع انحاء إمارة أبوظبي، مؤكدة على أن العمل الجماعي يؤدي الى التغيير السلوكي على المدى الطويل.

في الإمارات، لعبت المبادرات المحلية دوراً كبيراً في دعم هذا الحراك العالمي. قادت مجموعة "تدوير" جهوداً مؤثرة من خلال توفير أدوات التنظيف وتنظيم حملات تنظيف مجتمعية، مما عزز التزام الدولة بتقليل النفايات المتجهة إلى المكبات وتعزيز مبادرات الاقتصاد الدائري بما يتماشى مع أهدافها في الاستدامة. وقد نجحت هذه المبادرة في تحفيز المجتمعات عبر أبوظبي، مؤكدة على أن العمل الجماعي يمكن أن يشعل شرارة التغيير السلوكي على المدى الطويل.

وجدير بالذكر أن اليوم العالمي لتنظيف البيئة هذا العام لا يتعلق فقط بجمع القمامة، بل يتخطى ذلك نحو التشجيع على تبني تغييرات سلوكية طويلة الأجل للحد من الإفراط في الإنتاج، وتقليل توليد النفايات، وخفض الاعتماد على المنتجات التي تستخدم لمرة واحدة. كما يوفر هذا اليوم منصة للعمل الجماعي، وتمكين الأفراد من التشجيع على تبني أنظمة أقوى وأكثر كفاءة لإدارة النفايات، والمساهمة في التعافي البيئي العالمي والاستدامة. ومن خلال الشعار " إفساح مجالاً للحياة"، فإننا لا نعمل على تحسين جودة بيئاتنا فحسب، بل نمهد الطريق أيضاً لمستقبل أكثر استدامة ونظافةً.



