منشآت استعادة المواد القابلة للتدوير تعزز أهداف الاستدامة في الإمارات

تمثل منشآت استعادة المواد القابلة لإعادة التدوير منصة ذات أهمية كبيرة في جهود دولة الإمارات العربية المتحدة للحد من تحويل النفايات إلى المكبات وتعزيز مستويات استعادة الموارد. كما تلعب هذه المنشآت دوراً في غاية الأهمية في تحقيق أهداف الاستدامة في الدولة، عبر دعمها لجهود إعادة التدوير والاقتصاد الدائري. وتستخدم منشآت استعادة المواد القابلة للتدوير عمليات فرز آلية ويدوية لاستعادة المواد القيمة، مثل البلاستيك والمعادن والورق، مما يقلل من الحاجة إلى استخراج الموارد الخام. وتتمتع البلدان التي لديها أنظمة متقدمة في منشآت استعادة المواد، مثل اليابان وألمانيا، بالفوائد البيئية التي ترتبط بالمعدلات العالية لعمليات إعادة التدوير.

أما على صعيد الإمارات العربية المتحدة، فقد أدى التوسع الحضري السريع والنمو الصناعي إلى زيادة إنتاج النفايات، مما يجعل من إدارة هذه النفايات بكفاءة وفعالية أكثر أهمية من أي وقت مضى. وبدون أنظمة إعادة تدوير فعّالة وواسعة النطاق، مثل منشآت استعادة المواد القابلة للتدوير، سينتهي المطاف بالكثير من هذه النفايات في المكبّات، مما يساهم في زيادة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي ويزيد من التدهور البيئي.

وعلاوة على الدور المهم في تحويل النفايات بعيداً عن المكبّات، تلعب منشآت إعادة التدوير دوراً مهما ًجداً في قطاع إدارة النفايات، حيث يمكن إرسال المواد المستعادة إلى محطات تحويل النفايات إلى طاقة، بما يتماشى مع أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة للتحول في مجال الطاقة، عبر تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وإغلاق حلقة النفايات.

وفي السياق ذاته، تعد مجموعة تدوير من اللاعبين الرئيسيين في هذا المجال، إذ تقوم راهناً ببناء أول منشأة متخصصة في أبوظبي لمعالجة النفايات في منطقة المفرق الصناعية. وستقوم هذه المنشأة الحديثة بمعالجة أكثر من 1.3 مليون طن من النفايات سنوياً، واستعادة مواد قابلة للتدوير كالمعادن والبلاستيك. ويدعم هذا المشروع الطموح هدف المجموعة في تحويل 80% من نفايات بعيداً عن المكبات بحلول عام 2030، كما أنه سيساهم في إنتاج منتجات مشتقة من النفايات، مثل وقود الطيران المستدام.

ورغم أن هذه المنشأة تشكل خطوة حاسمة في سياق استراتيجية إدارة النفايات في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أنها تمثل جزءاً من جهد وطني أكبر لتعزيز كفاءة الموارد وحماية البيئة.



